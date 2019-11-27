Под Одессой люди остались без тепла и пришли ночевать в мэрию, а в Кропивницком обстреляли троллейбус

Жители Черноморска оставшись без тепла и света пришли ночевать в мэрию

В Черноморске Одесской области жители нескольких домов больше двух дней сидят без отопления и электричества. Это не первая их подобная проблема – перебои с отоплением случаются регулярно. Как стало известно "odessa.net.ua", 4 года назад застройщик сдал в эксплуатацию по сути не готовый дом. В нем не было никаких коммуникаций, окон, дверей, лифтов, местами не было даже частей фасада. Проблемы жителей продолжаются до сих пор. Они говорят, что в их квартирах температура составляет 8 градусов тепла. Электросети не выдерживают нагрузки. Люди вместе с детьми пришли в мэрию. Однако мэр к людям так и не вышел.

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Кропивницкий: неизвестные обстреляли троллейбус

26 ноября в Кропивницком неизвестные повредили заднее стекло троллейбуса, который двигался по маршруту, сообщает "Утренний город". “Водитель услышал удар, остановился, осмотрел троллейбус и увидел разбитое заднее стекло. Отверстие круглое. Однако, без выводов полиции мы не можем сказать, чем именно разбили. Подозреваем, что попали из какого-то оружия. Троллейбус двигался по правой полосе, поэтому вряд ли разбили, бросив камень”, – рассказал директор КП "Электротранс" Александр Луценко. Убытки предприятие пока не оценивало. Троллейбус находится в депо.

Простреленное стекло троллейбуса

Полиция задержала сумского стрелка, устроившего стрельбу по окнам

26 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц Сум слышны выстрелы. А на одном из балконов многоэтажки обнаружены характерные повреждения оконного стекла. Осмотрев поврежденное стекло, правоохранители поняли, что стреляли из соседнего дома. Вскоре нашли квартиру, из которой раздавались выстрелы, и восстановили ход событий. Как установило следствие, накануне к 60-летнему мужчине пришел в гости его сосед. Мужчины до полуночи пили. А когда хозяин прилег отдохнуть, 37-летний гость решил сбить выстрелом из его ружья 12-го калибра гнездо сороки на тополе рядом с многоэтажкой. Он сделал до десятка выстрелов. Лишь благодаря счастливой случайности никто из граждан не пострадал. К слову, птичье гнездо так и осталось на своем месте. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает "Ваш шанс".

Стрельба в Сумах. Фото: shаns

В Николаеве остановленный полицией водитель начал бить стекла в собственном автомобиле

26 ноября в Николаеве водитель разбил стекла дверей собственного автомобиля Daewoo Lanos, сообщают "Новости N". Около 22:00 полицейский патруль остановил "Ланос". При проверке документов, у правоохранителей возникли сомнения в подлинности предъявленного техпаспорта. Когда об этом сообщили водителю, он начал нервничать, кричать, а затем неожиданно несколькими ударами разбил стекла обеих боковых дверей с левой стороны машины. При этом он поранил себе руки. После этого сотрудникам полиции ничего не оставалось, как доставить дебошира в райотдел. Мужчину опросили и отпустили домой, а вот автомобиль задержали для проведения экспертизы. Также изъят вызвавший сомнения техпаспорт.

На Николаевщине разоблачили нарколабораторию с миллионным оборотом

СБУ разоблачила нарколабораторию с миллионным оборотом на Николаевщине, сообщают "Новости N". "Производственные мощности" пятеро николаевцев оборудовали в частном доме в одном из населенных пунктов Новобугского района. Компоненты для производства психотропов заказывали через интернет за границей и в Украине. Товар сбывали лично через так называемую систему "закладок" в одном из мессенджеров, а также отправляли дилерам по почте в Одесскую, Запорожскую и Кировоградскую области. Кроме того, они обустроили несколько теплиц с коноплей в этом же районе. Денежные средства за товар дельцы получали на специально открытые банковские счета. В ходе обысков в нарколаборатории изъято полтора килограмма различных психотропов, килограмм марихуаны, оборудование для изготовления наркотиков, огнестрельное и холодное оружие, средства связи, деньги в эквиваленте 250 000 гривен, и еще более 500 000 гривен на банковских счетах.

Минирование школ в Днипре: тысячи детей на улице, младших школьников отпускают домой

27 ноября, в 10:30 часов утра на пульт полиции Днипра пришло сообщение о заминировании четырех школ города. Сообщения поступили уже второй день подряд, передает "Наше Місто". Учащиеся и сотрудники эвакуированы, работают специалисты-взрывотехники, спасатели и представители других ведомств. Учеников начальной школы отпускают домой с родителями. Средние, старшие классы находятся за территорией учебного заведения. За "шутки" о заминировании предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. За необдуманные "шутки" детей административную ответственность будут нести их родители. Взрослым придется заплатить штраф.

В Днипре поймали опасную банду преступников: подробности

В Днипре полиция задержала подозреваемых в серии разбойных нападений. Еще в сентябре они совершили нападение на двух людей. Последние под угрозами отдали им 100 тысяч гривен, сообщает "Наше Місто". Группа преступников состояла из мужчин 22 - 43 лет. Во время обыска полицейские изъяли 4 пистолета, ружье и патроны, ювелирные изделия, мобильные телефоны, долговые расписки. Им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.