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  • Крупнейшую столичную типографию "Блиц-Информ" продали со 100-процентной скидкой
27 ноября 2019, среда, 14:02 342
СМИ 2019-11-27T14:45:02+02:00
Українські Новини
Крупнейшую столичную типографию "Блиц-Информ" продали со 100-процентной скидкой

Крупнейшую столичную типографию "Блиц-Информ" продали со 100-процентной скидкой

Киев, Владимир Крупчак, Палп Милл Принт, Блиц-Информ
"Блиц Информ". Фото: Википедия

В Киеве продали обанкротившуюся типографию "Блиц-Информ" со 100-процентной скидкой. Об этом сообщает "Бизнес Цензор".

Изначально "Блиц-Информ" выставляли на продажу со стартовой ценой 4,1 млрд гривен, но продали владельцу Киевского картонно-бумажного комбината за 49,5 млн гривен. Покупателем лота стало ООО "Палп Милл Принт".


В лот включены пионерский лагерь "Солнечный" в Киеве по улице Променистой, дом 1, общей площадью 3,9 тысяч квадратных метров, а также имущественный комплекс ОАО "Радикал" в Киеве по улице Мурманской, 7, который включает по меньшей мере 75 тысяч квадратных метров общей площади зданий, 32 автомобиля, мебель, технику и оборудование. Изначально лот выставлялся на продажу со стартовой ценой 4,12 млрд грн, но безуспешно. Таким образом, в итоге он был продан с дисконтом 99%.

По данным госреестра, владельцем 80% в ООО "Палп Милл Принт" является ООО "Автоспецтранс-Киевского картонно-бумажного комбината", конечным бенефициаром которого указан гражданин Кипра Владимир Крупчак, и по 10% принадлежит Илоне Яреме из Киева и Олегу Дубровке из Закарпатья.

Крупчак является конечным бенефициаром Pulp Mill Holding GmbH (Австрия) — владельца Киевского картонно-бумажного комбината (Обухов), представители которого в начале 2019 года вошли в набсовет ЧАО "Блиц-Информ" после продажи контрольного пакета прежними владельцами компании.

Отметим, что общая сумма долга находящегося в процессе банкротства ЧАО "Блиц-Информ" составляет 4,1 млрд грн. Эти требования можно было погасить только путем продажи имущества, которое почти полностью находится в залоге кредиторов. Предприятие расположено на площади более 16,5 га в Деснянском районе Киева. Это — промышленная недвижимость, полиграфическое оборудование, транспорт и другие ценности.

Главным кредитором "Блиц-Информ" выступает государственный "Укрэксимбанк" с суммой требований 2,3 млрд грн. В залоге банка находится недвижимость банкрота — но она покрывает лишь часть задолженности.

Вместе с тем, главой комитета кредиторов должника стала финансовая компания "Перевага-Финанс" с суммой требований 1,2 млрд грн. Компания выкупила задолженность банкрота у двух банков-кредиторов и планирует получить возмещение своих требований после продажи имущества.

Выручка "Блиц-информа" в 2018 году сократилась на 41.3% — до 528,91 млн грн, а чистый убыток — на 41,3%, до 320,66 млн грн. Текущие обязательства предприятия за минувший год увеличились на 3,6% — до 2,874 млрд грн, тогда как стоимость основных средств уменьшилась на 16% — до 349,12 млн грн.

Как сообщали Українські Новини, суд начал банкротство "Блиц-Информа" еще в 2013 году. 

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