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27 ноября 2019, среда, 11:15 2169
Экономика 2019-11-27T11:15:01+02:00
Українські Новини
Международные кредиторы могут судиться с Украиной в международном арбитраже из-за дела НАБУ против Бахматюка

Международные кредиторы могут судиться с Украиной в международном арбитраже из-за дела НАБУ против Бахматюка

Укрлендфарминг, Авангард, Олег Бахматюк, Бахматюк, Ukrlandfarming

Группа международных кредиторов агрохолдингов "Укрлендфарминг" (группа ULF) и "Авангард", принадлежащих Олегу Бахматюку, написали письмо премьер-министру Гончаруку, министрам финансов и экономики Маркаровой и Милованову и руководителю Офиса президента Богдану из-за преследования НАБУ Олега Бахматюка. Сам Бахматюк не исключает, что международные кредиторы будут судиться с Украиной в арбитражном суде, но надеется на конструктивные переговоры с властью.

Владелец "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк прокомментировал письмо международных кредиторов его компаний к украинской власти, где они выражают беспокойство делом НАБУ против него. По его мнению, такое письмо означает, что не исключено представление в международный арбитраж, поскольку инвесторы понимают, что без акционера и менеджмента конструктивной позиции добиться будет сложно. Он заявляет, что представители всех органов власти игнорируют любые предложения о поиске компромисса.

"Никому не нужен диалог со мной: все имитируют борьбу за интересы государства. Может, власть услышит кредиторов, если она не слышит меня", - сказал Бахматюк агентству "Интерфакс-Украина" в телефонном разговоре во вторник.

"Последние публикации в прессе не просто насторожили, но заставили двигаться кредиторов, поскольку неконструктивная позиция приведет к потерям всех сторон", - считает бизнесмен. Тем не менее, он надеется на конструктивную позицию власти. Бизнесмен рассчитывает на изменение ситуации после письма международных кредиторов премьеру с предложением обсудить возможность наступления негативных последствий для совокупных долговых требований к агрохолдингам.

При этом он напомнил: в декабре и январе компаниям необходимо проводить закупки семян, удобрений, ГСМ, другого необходимого для посевной, и такой сложной ситуации ранее не было. По его мнению, выход на конструктивную позицию с кредиторами и правительством позволит сохранить гораздо больше стоимости холдингов, тогда как попытка реализовать их активы частями приведет к фактической их потере.

"Перед запуском рынка земли падение таких объектов будет иметь критическую важность для тех, кто будет заходить на рынок", - добавил еще один аргумент владелец группы ULF, напомнив о заключении 227 тыс. договоров аренды земли и привлечение к работе 27 тыс. человек.

Как сообщалось, группа международных кредиторов группы ULF предложила премьеру Украины Алексею Гончарук, министрам финансов и экономики Оксане Маркаровой и Тимофею Милованову обсудить возможность наступления негативных последствий для совокупных долговых требований к агрохолдингам в связи с новым развитием правовой ситуации вокруг Бахматюка и ULF. Копия письма направлена также главе Офиса президента Андрею Богдану и первому заместителю главы Нацбанка Екатерине Рожковой.

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