Зеленскому подарили велосипед в Эстонии. Хорошо, что не рояль

Нацбанк заменит 5- и 10-гривневые купюры новыми монетами. 5 гривен появится уже в декабре, а 10 гривен только со следующего года. НБУ говорит, что это не повлияет на инфляцию. Хотя в последние недели курс гривны сильно укрепился. Она достигла уровня января 2006 года и продолжает дорожать. Причины все те же: аграрии продают урожай за границу и завозят в страну валюту, а иностранцы бешенными темпами покупают ОВГЗ.



На фоне рекордного подорожания гривны госдолг сократился только за октябрь на 1 млрд долларов. Это не потому, что много отдали, а потому что гривна стала сильно дороже.



Зеленский поехал с визитом в Эстонию и неожиданно получил в подарок велосипед. Хорошо, что не рояль –посмотрите этот забавный номер, который давно стал мемом. Президент Эстонии никак не объяснила свой подарок, но все поняли намек на Голобородько, который ездил на велосипеде на работу. Велосипед электрический и с переключением передач. В ответ Зеленский подарил президенту Эстонии украинскую вышиванку.



Во время брифинга президенту Украины пришлось ответить на неудобный вопрос о Коломойском. Тот в интервью "Нью-Йорк Таймс" предложил восстановить отношения с Россией, на что Зеленскому пришлось публично ответить, что граждане Украины ждут интеграции в ЕС.



Министр экономики вновь высказался за отмену трудовых книжек, которые оформляют на первом рабочем месте. Милованов заявил, что не видел их в других странах и назвал их устаревшими. Сейчас по записям в трудовых книжках начисляют пенсию в период ранее 1997 года. Более поздние записи есть в Пенсионном фонде в электронном виде, а вот ранних нет. Поэтому если Милованов потеряет свою трудовую книжку, то рабочий стаж до 1997 года ПФ ему не засчитает. Придется докупать по формуле Гройсмана.



В среду последний морозный день. В четверг и пятницу синоптики обещают плюсовую погоду, правда, с дождем. В первую неделю декабря морозы вернутся.



Kiss peace love

Денис Иванеско

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.