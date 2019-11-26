Александр Озеров: об ответственности за схемы ухода от уплаты акциза за табачную продукцию

Адвокат компании "Investment Service Ukraine" Александр Озеров в своей колонке рассказал об ответственности за схемы ухода от уплаты акциза за табачную продукцию

Нередко в СМИ появляются публикации о нарушениях в сфере выпуска и реализации подакцизной продукции, а именно — алкогольной и табачной. Со стороны государственных органов, как мы все надеемся, работает механизм контроля за выпуском и реализацией именно этого вида подакцизной продукции. Безусловно, контроль связан с тем, что такие субъекты хозяйствования являются большими налогоплательщиками, приносящими в бюджет колоссальные средства.

К сожалению, не у всех предпринимателей есть желание платить налоги, соответствующие объему производимой продукции. Поэтому заинтересованные лица предприятий ищут пути обхода законодательного регулирования, получая при этом сверхприбыль, пользы от которой, мягко говоря, мало для повышения уровня экономики страны.

Типичной для таких схем является производство и реализация подакцизной продукции с укрытием ее выпуска, в так называемые "третьи" или "четвертые" смены.

С целью прикрытия своей незаконной деятельности, предприниматели вступают в сговор с должностными лицами налоговой службы, поскольку именно в их прямые обязанности входит контроль за выпуском и оборотом алкогольных напитков и табачных изделий.

Так, в очередной раз в СМИ появилась публикация о том, что службой безопасности Украины разоблачены сотрудники налоговой службы в Днепропетровской области, которые способствовали местной табачной фабрике в уклонении от уплаты акцизного налога более чем на 1,6 миллиона гривен. В этом кейсе правоохранителями начато досудебное расследование за совершенное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Бесспорно, простой обыватель даже без юридического образования может сделать четкий вывод, что "схемы" продолжают существовать, "прогрызая дырки" в бюджете страны, и как следствие — в карманах каждого гражданина.

Законодатель побеспокоился об этом целым рядом статей УК Украины. В них предусмотрено наказание за совершения преступлений хозяйственникам в сфере выпуска и реализации подакцизной продукции. В первую очередь среди них — уклонение от уплаты налогов.

Такие действия уполномоченного лица предприятия охвачены диспозицией ч. 2 ст. 212 УК Украины, поскольку следует допустить, что преступление совершены в сговоре группой лиц. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 2000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трех лет.

Частью 5 этой статьи предусмотрено специальный вид освобождения от уголовного наказания, который наступает в случае, если человек, совершивший данное преступления, оплатит обязательные платежи, а также возместит убытки, нанесенные в последствии несвоевременной неоплаты обязательных платежей до момента привлечения к уголовной ответственности.

Практика освобождения от уголовного наказания является гуманной и результативной, поскольку приводит к полному возмещению вреда, нанесенного государству совершением преступления.

Такая ситуация имеет место только в случае с неоплатой суммы акцизного сбора, но не исключает уголовную ответственность в случае доказательства вины, за пособничество в совершении злоупотребления служебным положением должностными лицами налоговой службы, и будет квалифицирована за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Кроме этого, исходя из текста публикации, стало известно, что во время проведенных обысков на табачной фабрике было изъято 35 тонн неучтенного табака.

В дальнейшем, при проведении досудебного расследования речь может идти о привлечении к уголовной ответственности уполномоченных лиц табачной фабрики. Это предусмотрено ч. 1

ст. 204 КК Украины (незаконное изготовление, хранение с целью сбыта), а также ст. 227 КК Украины (умышленное введение в оборот на рынок Украины опасной продукции, если такие действия совершены в больших размерах).

На фотографиях с проведенного обыска, размещенных в публикации, можно увидеть ящики с упакованной готовой продукцией. Исходя из этого, следует сделать вывод, что при незаконном изготовлении табачных изделий с целью введения их в оборот, могли быть использованы незаконно изготовленные марки акцизного сбора.

В случае подтверждения таких фактов в рамках досудебного расследования, виновным лицам будет грозить совсем иная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 199 УК Украины — в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Наказание за совершение аналогичных преступлений, в случае доказательства их вины, может грозить и должностным лицам налоговой службы, поскольку совершение преступлений происходило при соучастии с должностными лицами табачной фабрики.

Кроме этого, в действиях должностных лиц налоговой службы просматривается состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК Украины (злоупотребление служебным положением, если его совершение повлекло тяжкие последствия). Санкция статьи за такие действия предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и штрафом от 500 до 1000 необлагаемых доходов граждан.

Следует сделать вывод, что, к сожалению, несмотря на курс государства, нацеленный на борьбу с коррупцией, одним махом отрубить голову этой "гидре" не получится.

Только целенаправленная и рутинная работа правоохранительных органов при поддержке судов, направленная на привлечение виновных за совершение подобных преступлений к реальной уголовной ответственности, и, как следствие — понимание необратимости наказания за содеянное, могут повлиять на искоренение подобных преступных процессов.