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  • 75-летняя британка пробыла взаперти в ванной 8 дней и выжила благодаря воде из крана
26 ноября 2019, вторник, 18:03 206
Мир 2019-11-26T18:03:24+02:00
Українські Новини
75-летняя британка пробыла взаперти в ванной 8 дней и выжила благодаря воде из крана

75-летняя британка пробыла взаперти в ванной 8 дней и выжила благодаря воде из крана

Англия, Выживание, Вода
Вода из крана.Фото: pixabay
Вода из крана.Фото: pixabay

В Англии пожилая женщина случайно оказалась взаперти в ванной комнате, не имея доступа ни к питьевой воде, ни к пище. От смерти ее спасла вода из под крана. Об этом передает Mirror.

В местной полиции граждане обратились с сообщением о том, что они беспокоятся о состоянии одной из пожилых жительниц.

Соседи  рассказали, что уже несколько дней не выходила на связь. Полицейские отреагировали на звонок и поехали в дом, где жила 75-летняя женщина. Они нашли ее запертой в ванной комнате без доступа к пище. Женщина рассказала, что ей приходилось пить воду из-под крана, чтобы выжить.

Пострадавшую госпитализировали. В полиции заявили, что несмотря на сильный голод, ее состояние было стабильным.

Как сообщали Українські Новини, ранее китаянка выжила после двух недель в колодце.

В 2017 году в Австралии женщина, заблудившаяся в тропических лесах Квинсленда 21 сентября, вышла к людям изможденной, обгоревшей и похудевшей на 17 кг. 

А в Индонезии 19-летний парень выжил в море 49 дней без еды и воды, которого унесло в море из-за сильного ветра. 

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