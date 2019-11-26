В Индии врачи удалили пациенту почку, весом больше, чем двое новорожденных

В Индии врачи удалили пациенту почку, которая весит больше, чем два новорожденных младенца. Об этом передает ВВС Украина.

Отмечается, что это самая большая почка в мире, поскольку ее вес составляет 7,4 кг, в то время, как обычная почка достигает веса от 120 до 150 граммов.

В частности, причина такого веса в том, что пациент страдал от аутосомно-доминантного поликистозной почечной болезни, из-за чего кости разрослись по всему органу.

Один из врачей, участвовавших в операции, сказал, что большие почки часто встречаются у пациентов с таким заболеванием.

Врач Сахин Катурия из больницы сэра Ганга Рама в Дели рассказал, что врачи обычно не удаляют орган, если нет симптомов инфекции и внутреннего кровотечения, поскольку он выполняет по крайней мере некоторые фильтровальные функции в организме.

"Этот пациент заразился инфекцией, которая не реагировала на антибиотики. Большие размеры почки вызвали у пациента проблемы с дыханием, поэтому у нас не было другого выбора, как удалить ее", - пояснил врач необходимость операции.

Господин Катурия добавил, что врачи ожидали увидеть большую почку, но размер органа их удивил.

"Другая его почка еще больше", - сообщил он BBC.

По словам врача, тяжелая почка по Книге рекордов Гиннеса весила 4,5 кг, хотя в работах по урологии были данные о гораздо тяжелее почке. Одна из них в США весила 9 кг, а другая в Нидерландах - 8,7 кг.

Господин Катурия заявил, что врачи еще не решили, следует ли подавать свои выводы в комиссию Гиннесса как мировой рекорд, но они "рассматривают" эту возможность.

По данным сайта Национальной службы здравоохранения Великобритании, поликистоз почек - это распространенный наследственный состояние, вызывает проблемы в возрасте от 30 до 60 лет.

Это приводит к ухудшению функции почек, пока она окончательно не завершится почечной недостаточностью.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США хирург по забывчивости удалил заключенному здоровую почку.

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