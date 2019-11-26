подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.15 26.65
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Журналисты обвинили ДТЭК в крупном импорте электроэнергии в Украину: ДТЭК опровергает
26 ноября 2019, вторник, 12:41 1335
Экономика 2019-11-26T12:42:05+02:00
Українські Новини
Журналисты обвинили ДТЭК в крупном импорте электроэнергии в Украину: ДТЭК опровергает

Журналисты обвинили ДТЭК в крупном импорте электроэнергии в Украину: ДТЭК опровергает

ДТЭК, Импорт, Электроэнергия
ДТЕК, Фото: glavcom.ua
ДТЕК, Фото: glavcom.ua

В октябре 2019 года компания ДТЭК была крупнейшим импортером электроэнергии в Украину по всем направлениям. Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на источник в Министерстве энергетики. Директор по коммуникация ДТЭК Ирина Милютина на своей странице в Facebook опровергает эту информацию. 

Компания Рината Ахметова со всех направлений завела в Украину 228 тысяч МВт*ч. ДТЭК лидировал в поставках энергии и по направлению России и Беларуси в Украину (136 тыс МВт*ч), и из Европы в Бурштынский энергоостров (91 МВт*ч) – это территория Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей, на которой проживают около 3 млн украинцев.

При этом при поставках из Словакии компания Ахметова является крупнейшим импортером по доле полученной пропускной способности (66%). Но свои возможности ДТЭК использовал наименьшее из всех импортеров – только на 48%. Как отмечает издание, следствием недопоставок стало установление в Бурштынском острове высочайшей цены электроэнергии в сравнении с остальной Украиной. Поставки электроэнергии в Бурштынский энергоостров возможны исключительно с теплоэнергостанций "ДТЭК-Захидэнерго" и из Словакии и Венгрии. С остальной Украины, а также из России и Беларуси поставлять туда электроэнергию невозможно по техническим причинам – из-за отсутствия специальных устройств, которые могут объединить различные энергосистемы – европейскую и советскую.

Вместе с тем, напоминают журналисты, на днях компания ДТЭК объявила о приостановке производства электроэнергии в Бурштынском острове.

Одним из требований группы Ахметова стало прекратить импорт энергии из России, который никоим образом не влияет на состояние в Бурштынском острове, но уменьшает цену на остальной территории Украины, что приводит к недополучению прибыли группой ДТЭК. Антимонопольный комитет объявил о расследовании в отношении действий ДТЭК в Бурштынском энергоострове.

По предварительным оценкам, группе Ахметова по этому делу будет грозить только штраф, а не принудительное разделение. Следовательно ДТЭК может заблокировать денежные санкции в судах и продолжить монопольный контроль над Западной Украиной, говорится в материале.

Однако директор по коммуникация ДТЭК Милютина заявляет, что компания не импортирует электрожэнергию.

"ДТЭК лидировал в поставках энергии из направления России и Беларуси в Украину (136 тыс. МВт-ч)", - не стесняясь пишет "журналист"Николов. Якобы такие данные он добыл в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды. Не знаю где Николов их нашёл, но правда в том, что из России ДТЭК электроэнергию НЕ ИМПОРТИРУЕТ! И в октябре, о котором пишут "Наші гроші", тоже не импортировал, не импортирует и во все другие месяцы", - сообщает Милютина.

"Вдумайтесь в какофонию смыслов – левой рукой сайт "Наши Гроши" пишет, что ДТЭК выступает против электроэнергии из России, которая загоняет украинские ТЭС в простой и поэтому мы для него "шантажисты"; правой – рисует ДТЭК несуществующее лидерство в поставках электроэнергии из РФ", - добавляет она.

Больше новостей о: ДТЭК Импорт Электроэнергия

Архив
Новости
Восстановленного судом начальника внутреннего контроля ГБР Чобитка не пустили на работу, он обратится к правоохранителям 13:58
В НБУ рассказали, что введение 5-гривневой монеты на инфляцию не повлияет 13:56
Украинцы выбрали курс на ЕС, - Зеленский ответил Коломойскому 13:54
Закон об оборонных закупках будет способствовать более эффективному использованию бюджетных средств, - Левочкин 13:39
Госдолг в октябре сократился на 1,4% 13:24
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы 23:51
Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков 23:30
Электронные водительские права появятся в Украине в декабре 22:57
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Пожар в селе. Скриншот видео
Из-за обстрела боевиков на Донбассе загорелось село 08:55
Подозреваемый в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко вышел из СИЗО под залог в 570 тыс. гривен 12:24
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok