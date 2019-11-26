Журналисты обвинили ДТЭК в крупном импорте электроэнергии в Украину: ДТЭК опровергает

В октябре 2019 года компания ДТЭК была крупнейшим импортером электроэнергии в Украину по всем направлениям. Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на источник в Министерстве энергетики. Директор по коммуникация ДТЭК Ирина Милютина на своей странице в Facebook опровергает эту информацию.

Компания Рината Ахметова со всех направлений завела в Украину 228 тысяч МВт*ч. ДТЭК лидировал в поставках энергии и по направлению России и Беларуси в Украину (136 тыс МВт*ч), и из Европы в Бурштынский энергоостров (91 МВт*ч) – это территория Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей, на которой проживают около 3 млн украинцев.

При этом при поставках из Словакии компания Ахметова является крупнейшим импортером по доле полученной пропускной способности (66%). Но свои возможности ДТЭК использовал наименьшее из всех импортеров – только на 48%. Как отмечает издание, следствием недопоставок стало установление в Бурштынском острове высочайшей цены электроэнергии в сравнении с остальной Украиной. Поставки электроэнергии в Бурштынский энергоостров возможны исключительно с теплоэнергостанций "ДТЭК-Захидэнерго" и из Словакии и Венгрии. С остальной Украины, а также из России и Беларуси поставлять туда электроэнергию невозможно по техническим причинам – из-за отсутствия специальных устройств, которые могут объединить различные энергосистемы – европейскую и советскую.

Вместе с тем, напоминают журналисты, на днях компания ДТЭК объявила о приостановке производства электроэнергии в Бурштынском острове.

Одним из требований группы Ахметова стало прекратить импорт энергии из России, который никоим образом не влияет на состояние в Бурштынском острове, но уменьшает цену на остальной территории Украины, что приводит к недополучению прибыли группой ДТЭК. Антимонопольный комитет объявил о расследовании в отношении действий ДТЭК в Бурштынском энергоострове.

По предварительным оценкам, группе Ахметова по этому делу будет грозить только штраф, а не принудительное разделение. Следовательно ДТЭК может заблокировать денежные санкции в судах и продолжить монопольный контроль над Западной Украиной, говорится в материале.

Однако директор по коммуникация ДТЭК Милютина заявляет, что компания не импортирует электрожэнергию.

"ДТЭК лидировал в поставках энергии из направления России и Беларуси в Украину (136 тыс. МВт-ч)", - не стесняясь пишет "журналист"Николов. Якобы такие данные он добыл в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды. Не знаю где Николов их нашёл, но правда в том, что из России ДТЭК электроэнергию НЕ ИМПОРТИРУЕТ! И в октябре, о котором пишут "Наші гроші", тоже не импортировал, не импортирует и во все другие месяцы", - сообщает Милютина.

"Вдумайтесь в какофонию смыслов – левой рукой сайт "Наши Гроши" пишет, что ДТЭК выступает против электроэнергии из России, которая загоняет украинские ТЭС в простой и поэтому мы для него "шантажисты"; правой – рисует ДТЭК несуществующее лидерство в поставках электроэнергии из РФ", - добавляет она.