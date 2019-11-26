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  • Михаил Подоляк: Бородянский предлагает ограничить свободы и возможности общества, превратив страну в "лагерь жизнерадостных идиотов"
26 ноября 2019, вторник, 09:55 121 Мнение
Политика 2019-11-26T09:55:02+02:00
Українські Новини
Михаил Подоляк: Бородянский предлагает ограничить свободы и возможности общества, превратив страну в "лагерь ж

Михаил Подоляк: Бородянский предлагает ограничить свободы и возможности общества, превратив страну в "лагерь жизнерадостных идиотов"

Михаил Подоляк, Владимир Бородянский, Свобода слова, Журналист

Свою точку зрения на инициативы, предложенные министром культуры, молодёжи и спорта Украины Владимиром Бородянским, которые могут существенно ограничить права журналистов, на персональной странице в социальной сети Facebook высказал политтехнолог Михаил Подоляк.

"требуются... молчуны)

Этого вполне можно было ожидать). От столь смелых и решительных ребят, которые не боятся играть во взрослые игры... Министр культуры (вот уж лихая должность!) Бородянский, неизменно отличающийся феерическими хунвейбиновскими заявлениями, наконец-то прямо и откровенно сказал, что "страна наша пока не доросла до полноценной свободы слова". И что обязательно надо бы эту "свободу слова" правильно контролировать. И что желательно сообщать людям только согласованную информацию. И что "мы додискутировались до того, что им - новому министерству правды Бородянского - придётся с уголовно-процессуальным оружием в руках защищать правду". Идеально. Ну разве кто-то из нас может знать что-то, понимать и правильно оценивать происходящие процессы, чёрное называть чёрным, критически смотреть на нелепых нынешних управленцев и задавать правильные вопросы? И именно поэтому, по версии Бородянского, надобно немедленно ввести жесткую уголовную ответственность за якобы распространения лживых свиданий, отправлять в колонии/поселения журналистов лет на 8-10, технически "убивать" частные медийные площадки и формировать современных диссидентов). Или даже приравнять фейки к гос/измене с соответствующими санкциями. Не воровство в оборопроме таковым считать, не контрабандную торговлю в серых зонах, не обнаглевших региональных феодалов, но только сообщения об этом. И карать за сообщения кроваво и без права переписки)...

... По сути, Бородянский предлагает максимально ограничить свободы и информационные возможности общества. Превратить страну в такой себя изоляционистский лагерь жизнерадостных идиотов. Почему? Потому что... Бородянский, человек не способный выигрывать что-то конкурентно... Потому что нынешние ребята реально думали, что они - ушлые знатоки крутейших "информационных технологий" и что только они будут с легкостью и тотально контролировать внутреннюю и внешнюю медийку. Снимут парочку клипов и все, простите, писаются от восторга и тупо хлопают в ладошки... Но оказалось, что настоящая информационная работа, ежедневная пропаганда - это очень тяжелый рутинный труд, который требует профессионализма, гибкости и воли. Потому что тебя со всех сторон атакуют (да, иногда несправедливо) и ты должен быть убедителен в своих оправданиях. А это очень не просто. Особенно в Украине... Очевидно также, что "позиция Бородянского" - это позиция всей сегодняшней правящей команды. Позиция слабых и трусливых людей, которые хотят самосохраниться в большой политике не за счёт профессиональных дискуссий, но только за счет примитивных репрессий и ограничений...

... Кстати, что особенно поражает, так это то, что этим якобы "медийным ребятам" не удалось построить даже простую горлопанскую сеть ботов, которая забивала бы нас не качеством позитивного контента, но агрессией оскорблений. Как сделал в своё время славный Петр Алексеевич). Они проигрывают любой информационный повод в одну калитку...", - отметил Михаил Подоляк.

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