Денис Рафальский: министр Бородянский хочет создать орган, который будет вычитывать материалы СМИ, давать им оценку, подводя журналистов "под статью"

Журналист Денис Рафальский заявил о том, что министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский хочет создать орган, который будет вычитывать материалы СМИ, давать им оценку, таким образом подводя журналистов "под статью".

Об этом он написал на ствоей странице в Facebook.

"Сам я не застал цензоров. Но один из моих прежних главредов рассказывал, как это работало в советские годы на примере городской газеты. Перед запуском в печать человек прочитывал номер от первой до последней строчки. Редактор терпеливо ждал и отвечал на вопросы, пока наконец цензор не залитовывал.

Вы не знаете, что такое "литовать"? Если я правильно понимаю, это производное от сокращенного Главлит, которое расшифровывается как Главное управление по делам литературы и издательств. На местах были его отделения. Цензор так не назывался. Цензура же осталась в царском времени.

Сегодня министр культуры Бородянский в вроде бы демократической стране предлагает создать орган, который будет вычитывать материалы СМИ и давать им оценку, подводя, возможно, журналистов под статью. А заодно у него будет, помимо прочего, право выдавать или забирать журналистские удостоверения. Не статьи и сюжеты будут определять журналистскую работу, а мнение неких людей, которых господин Бородянский и Ко захотят отобрать по своим меркам.

Официального они, конечно,не будут цензорами. Цензура только в России".