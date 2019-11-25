Французский бренд Louis Vuitton покупает ювелирного гиганта Tiffany за $16 миллиардов

Крупнейший французский производитель предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy договорился о покупке ювелирной компании Tiffany&Co за 16,2 миллиарда долларов (примерно 418 миллиарда гривен). Об этом сообщает Reuters.

Louis Vuitton приобретает Tiffany за $135 за акцию. В LVMH подчеркнули, что приобретение ювелирной компании укрепит позиции французской компании в ювелирном деле и увеличит присутствие брендов в США. Уточняется, что сделку планируют закрыть в 2020 году.

"Приобретение Tiffany укрепит позиции концерна в сегменте ювелирных изделий и усилит его присутствие на американском рынке", - говорится в совместном заявлении компаний.

Отметим, международной группе компаний LVMH принадлежат 75 брендов, среди которых Louis Vuitton, Hennesy, Christian Dior, Givenchy, Bulgari, Kenzo, Tag Heuer, Dom Perignon и Moet & Chandon. Владелец и президент группы Бернар Арно – самый богатый человек Франции.

Компания Tiffany была основана в 1837 году Чарльзом Льюисом Тиффани и Джоном Янгом. Фирменный бирюзовый цвет, присутствующий в корпоративном стиле компании, является зарегистрированной торговой маркой. Tiffany продает ювелирные изделия, серебро, фарфор, хрусталь, канцелярские принадлежности, парфюмерию, украшения, аксессуары, а также некоторые изделия из кожи.

Как сообщали Українські Новини, Louis Vuitton и Gucci отказались сотрудничать с моделями с "нулевым" американским размером одежды.

Напомним, из-за сканадал с незаконным использованием названия бренда, ​южнокорейская закусочная обязуется выплатить 100 тыс. грн Louis Vuitton.