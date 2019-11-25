Свою точку зрения на последние инициативы министра культуры, молодёжи и спорта Украины Владимира Бородянского по поводу введения жестких наказаний против журналистов, на персональной странице в социальной сети Facebook, высказала главный редактор издания "КП в Украине" Оксана Богданова.

"А Бородянский не хочет предложить сажать политиков за вранье в предвыборных программах? За пафосные заявления чиновников в прямых эфирах и во время выступлений? За грубые отмазки "своих" депутатов, когда они откровенно лажают? За сокрытие информации и непрозрачность в управлении государством? За неприкрытый лоббизм во время принятия законов?

Или все это в комплексе дезинформацией не считается и приравнивается к работе на благо государства?", - отметила Богданова.