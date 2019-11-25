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  • Оксана Богданова: А Бородянский не хочет сажать политиков за вранье в предвыборных программах?
25 ноября 2019, понедельник, 11:49 1168 Мнение
СМИ 2019-11-25T12:19:25+02:00
Українські Новини
Оксана Богданова: А Бородянский не хочет сажать политиков за вранье в предвыборных программах?

Оксана Богданова: А Бородянский не хочет сажать политиков за вранье в предвыборных программах?

СМИ, Свобода слова, Владимир Бородянский, Богданова Оксана

Свою точку зрения на последние инициативы министра культуры, молодёжи и спорта Украины Владимира Бородянского по поводу введения жестких наказаний против журналистов, на персональной странице в социальной сети Facebook, высказала главный редактор издания "КП в Украине" Оксана Богданова.

"А Бородянский не хочет предложить сажать политиков за вранье в предвыборных программах? За пафосные заявления чиновников в прямых эфирах и во время выступлений? За грубые отмазки "своих" депутатов, когда они откровенно лажают? За сокрытие информации и непрозрачность в управлении государством? За неприкрытый лоббизм во время принятия законов?

Или все это в комплексе дезинформацией не считается и приравнивается к работе на благо государства?", - отметила Богданова.

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