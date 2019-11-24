На Петровке в Киеве легковушка влетела в перевернувшийся микроавтобус: есть пострадавшие

В Киеве в ходе дорожно-транспортного происшествия (ДТП) перевернулся микроавтобус. Об этом сообщает dtp.kiev.ua. В сообщени отмечается, что легковой автомобиль въехал в переброшенный микроавтобус. Обстоятельства инцидента не уточняются, но, как передают очевидцы, обошлось без госпитализации - пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Количество пострадавших не уточняется. В сообщении добавили, что этот участок дороги очень опасный, и ДТП постоянно происходят на повороте, который ведет на Троещину. Как сообщали Українські Новини, ранее на этом участке столкнулось два грузовика, которые парализовали движение на несколько часов. Ранее в 2018 году иномарка насмерть збила пешехода на проспекте Маяковського в направлении улицы Драйзера.