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  • На Петровке в Киеве легковушка влетела в перевернувшийся микроавтобус: есть пострадавшие
24 ноября 2019, воскресенье, 19:10 461
Происшествия 2019-11-24T19:35:58+02:00
Українські Новини
На Петровке в Киеве легковушка влетела в перевернувшийся микроавтобус: есть пострадавшие

На Петровке в Киеве легковушка влетела в перевернувшийся микроавтобус: есть пострадавшие

Киев, Авария, ДТП, Троещина, Петровка, Микроавтобус
ДТП. Фото: dtp.kiev.ua
ДТП. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве в ходе дорожно-транспортного происшествия (ДТП) перевернулся микроавтобус.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В сообщени отмечается, что легковой автомобиль въехал в переброшенный микроавтобус.

Обстоятельства инцидента не уточняются, но, как передают очевидцы, обошлось без госпитализации - пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Количество пострадавших не уточняется. 

В сообщении добавили, что этот участок дороги очень опасный, и ДТП постоянно происходят на повороте, который ведет на Троещину.

Как сообщали Українські Новини, ранее на этом участке столкнулось два грузовика, которые парализовали движение на несколько часов. 

Ранее в 2018 году иномарка насмерть збила пешехода на проспекте Маяковського в направлении улицы Драйзера.

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