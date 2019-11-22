Глобальный сбой в работе Telegram: карта регионов, где мессенджер прекратил работать

После того как в 2018 году по всей Европе пользователей предупредили о проблемах в работе Telegram, сегодня 22 ноября пользователи сообщили о новом сбое в работе мессенджера. Об этом сообщает сайт Downdetector. Около 15:00 пользователи обратили внимание, что популярный мессенджер перестал отправлять и получать сообщения или делал это с огромной задержкой. Также исчезли все посты в пабликах и групповых чатах В работе Telegram наблюдаются сбои - у 72% пользователей мессенджера приложение полностью прекратило работы, а у 27% пользователей файлы перестали загружатся, а также исчезла история переписки. Согласно карте сбоев, наибольшие проблемы наблюдаются у пользователей в Украине, Беларуси и России. Карта сбоев. Фото: Downdetector Как сообщали Українські Новини, Telegram установил новую функцию, которая позволяетудалять личную переписку у себя и у собеседника в любое время. Также Telegram согласился передавать спецслужбам конфиденциальные данные о террористических группировках. Напомним, Telegram в честь дня рождения Дурова заговорил по-украински.