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22 ноября 2019, пятница, 16:32 41 Карта
Технологии 2019-11-22T16:33:54+02:00
Українські Новини
Глобальный сбой в работе Telegram: карта регионов, где мессенджер прекратил работать

Глобальный сбой в работе Telegram: карта регионов, где мессенджер прекратил работать

Мессенджер, Павел Дуров, мобильное приложение, сбои в работе, Telegram
Мессенджеры. Фото: pixabay
Мессенджеры. Фото: pixabay

После того как в 2018 году по всей Европе пользователей предупредили о проблемах в работе Telegram, сегодня 22 ноября пользователи сообщили о новом сбое в работе мессенджера.

Об этом сообщает сайт Downdetector.

Около 15:00 пользователи обратили внимание, что популярный мессенджер перестал отправлять и получать сообщения или делал это с огромной задержкой. Также исчезли все посты в пабликах и групповых чатах

В работе Telegram наблюдаются сбои - у 72% пользователей мессенджера приложение полностью прекратило работы, а у 27% пользователей файлы перестали загружатся, а также исчезла история переписки.

Согласно карте сбоев, наибольшие проблемы наблюдаются у пользователей в Украине, Беларуси и России.

Карта сбоев. Фото: Downdetector Карта сбоев. Фото: Downdetector

Как сообщали Українські Новини, Telegram установил новую функцию, которая позволяетудалять личную переписку у себя и у собеседника в любое время. 

Также Telegram согласился передавать спецслужбам конфиденциальные данные о террористических группировках. 

Напомним, Telegram в честь дня рождения Дурова заговорил по-украински.

Больше новостей о: Мессенджер Павел Дуров мобильное приложение сбои в работе Telegram

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