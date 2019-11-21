Центр политико-правовых реформ считает закоконопроект о ГБР противоречащим Конституции

ЦППР выступает за доработку законопроекта о внесении изменений в закон "О Госбюро расследований" из-за неконституционности отдельных норм, в частности расширения полномочий президента.

Об этом говорится в сообщении ЦППР, передают Українські Новини.

Эксперты Центра политико-правовых реформ считают, что предложение изменить статус ГБР из центрального органа исполнительной власти на государственный правоохранительный орган не имеет никакой правового, нормативного или другого основания. В центре отмечают, что статус «государственный орган» является искусственной юридической конструкцией и не согласуется с положениями Конституции. При этом воплощение предлагаемых изменений, по мнению экспертов, противоречит конституционному принципу разделения властей,так как ГБР является типичным органом правопорядка (органом досудебного расследования) и, соответственно, по своему функциональному назначению, организационной модели, сферой деятельности и ординарным конституционным статусом отвечает признакам органа исполнительной власти.

В заключении также отмечается, что Конституционный Суд в своем решении от 13 июня 2019 года № 5-р / 2019 констатировал, что создание постоянно действующего независимого государственного органа, который по функциональному назначению, сфере деятельности, полномочиям имеет признаки центрального органа исполнительной власти, но не подчиняется КМУ и не принадлежит к системе органов исполнительной власти, не согласуется с Конституцией.

"Поэтому изменение статуса ГБР приведет к одному - вопреки Конституции позволит подчинить ГБР Президенту. Предлагаемые законопроектом изменения, которые вопреки Конституции наделяют Президента дополнительными полномочиями по ГБР, не является автономными и опираются только на изменение статуса ГБР из центрального органа исполнительной власти на государственный правоохранительный орган. Поскольку без изменения статуса роль Президента в организации деятельности ГБР будет выглядеть еще более необоснованно и сделает еще более очевидным нарушение баланса власти в треугольнике "Верховная Рада Украины - Кабинет Министров - Президент" в пользу Президента. Кроме того, расширение полномочий Президента в сфере исполнительной власти не согласуются с определенной в Конституции формой государственного правления - парламентско-президентской республикой", - отмечает ЦППР.

Эксперты Центра политико-правовых реформ предлагают Верховной Раде вернуть законопроект "О ГБР" в главный комитет на доработку с последующим представлением на повторное второе чтение.

Как сообщали Українські Новини, Мамка заявил, что правки к закону "О ГБР" противоречат Конституции, а Президент пытается узурпировать влияние на Госбюро расследований.