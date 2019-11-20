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  • Противники рынка земли используют фермерские протесты для шантажа Зеленского, - Сергей Иванов
20 ноября 2019, среда, 18:43 380
Политика 2019-11-20T18:43:09+02:00
Українські Новини
Противники рынка земли используют фермерские протесты для шантажа Зеленского, - Сергей Иванов

Противники рынка земли используют фермерские протесты для шантажа Зеленского, - Сергей Иванов

Информационная кампания против рынка земли оголила факт сговора разных политико-бизнесовых групп, которые пытаются сохранить контроль над потоками и теневыми земельными схемами. Об этом в блоге на Цензор.net пишет журналист Сергей Иванов.

Во главе противостояния земельной реформе лоббистская структура "Всеукраинская аграрная рада". Одного из ее руководителей — россиянина Михаил Соколов —  исключили из списка "Слуги народа" накануне выборов. По мнению Иванова, утратив возможность организовать саботаж реформы изнутри провластной фракции, ВАР решила шантажировать власть фермерскими протестами. "Люди, которые выходили на организованные Радой акции протеста, на самом деле стали инструментом увеличения влияния ВАР на аграрную отрасль. Таким образом лоббисты послали сигнал персонально Зеленскому, мол, ты не можешь нас игнорировать, а если хочешь, чтобы мы тебя не трогали — верни потоки", — пишет журналист.

Он отметил, что ВАР координирует эту работу с политическими партнерами — Юлией Тимошенко, Олегом Тягнибоком и Виктором Медведчуком, каждый из которых лоббирует свои интересы. Так, в ответ на отказ назначить "своего" кандидата руководителем Государственной продовольственной зерновой корпорацией Тимошенко поддержала протесты и объявила, что будет оспаривать рынок земли в Конституционном суде.

Со своей стороны, экс-нардеп Игорь Котвицкий, которого называют "кошельком" ВО "Свобода" и смотрящим за Укрспиртом, пытается заблокировать анонсированную приватизацию госмонополии. "Рынок земли стал для него поводом открыть "второй фронт"… "Свобода" присоединилась к протестам против рынка земли, а сам Тягнибок буквально прописался на каналах Медведчука", — добавил Сергей Иванов.

Он также отметил, что месседжи о земельной реформе, транслируемые каналами Медведчука, "странным образом" совпадают с месседжами российских пропагандистов из ТАСС, РИА Новости и Россия 24 — "иностранцы хотят скупить украинскую землю, украинцы против".
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