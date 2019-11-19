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19 ноября 2019, вторник, 17:12 701
Кабмин 2019-11-19T18:45:02+02:00
Українські Новини
Премьер Гончарук поручил "Укравтодору" достроить запорожский мост за 3 года

Премьер Гончарук поручил "Укравтодору" достроить запорожский мост за 3 года

Кабинет Министров Украины, Алексей Гончарук, Запорожский мост
Алексей Гончарук. Фото: Facebook
Алексей Гончарук. Фото: Facebook

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал первоочередные задачи на следующий год - это борьба с коррупцией и масштабное обновление дорожного покрытия в стране.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале, представляя нового руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова.

"На следующий год у нас очень амбициозные планы по строительству дорог, поэтому нам в команде нужен честный и профессиональный человек в руководстве "Укравтодора". В честности и патриотизма Александра (Кубракова) - не сомневаюсь. Весной 2020 года планируем масштабный ремонт дорог. Я убежден, что за короткий срок автодороги Украины будут соответствовать европейским стандартам", - заявил премьер.

Он также назвал приоритетной задачей завершение одного из "долгостроев" - Запорожского моста, который начали строить еще в 2004 году.

"В следующем году люди должны увидеть, что дороги - это один из приоритетов нашей команды. Первоочередные задачи Александра (Кубракова) на новой должности: объявить международный тендер на достройку запорожского моста. Этот мост - наш общий проект, который мы должны завершить в течение 2-3 лет. Подготовить планы восстановления дорог на 2020 год. Привлекать инвестиции и усиливать работу с МФО", - отметил Гончарук.

Отдельным направлением работы глава правительства выделил борьбу с коррупцией в "Укравтодоре". По мнению премьера, для этого необходимо полностью обновить руководящей состав служб автомобильных дорог в областях, а также руководство ГАК "Автомобильные дороги Украины" и создать прозрачные процедуры закупок. "Дороги - наш приоритет!" - подытожил премьер-министр.

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