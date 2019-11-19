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19 ноября 2019, вторник, 15:34 115 Новости из регионов
Общество 2019-11-19T15:40:16+02:00
Українські Новини
В Днипре прогремел взрыв, а в Винницкой области ловили пьяного тракториста

В Днипре прогремел взрыв, а в Винницкой области ловили пьяного тракториста

Взрыв, Задержание, новости регионов, трактористы

У старателей из Ровенской области изъяли шикарную партию янтаря 

Служба безопасности Украины блокировала деятельность группировки, которая занималась незаконной добычей и оптовой реализацией "солнечного" камня в Ровенской области, сообщает "Ого". Участники группы подпольно добывали янтарь-сырец для продажи за границу. Подготовленную к сбыту продукцию дельцы хранили в подсобных помещениях собственных домов. При проведении 12 обысков правоохранители обнаружили партию янтаря почти на шесть миллионов гривен, а также оборудование для нелегального промысла. Проверяется причастность местного полицейского к содействию противоправной добыче.

Фото: ОГОФото: ОГО

Преследование со стрельбой: в Винницкой области ловили пьяного тракториста

Пьяный мужчина за рулем трактора сбил женщину, сбросил полицейского с плуга и устроил с правоохранителями гонки, сообщает "20 минут". Инцидент произошел 16 ноября возле села Семаки Хмельницкого района Винницкой области. Водитель трактора сбил местную жительницу, которая шла по грунтовой дороге с велосипедом. На место происшествия приехала полиция, чтобы оформить ДТП. Во время оформления ДТП 60-летний тракторист завел трактор и начал убегать в поле. Чтобы остановить тракториста полицейским пришлось открыть огонь, но это не помогло. Спустя несколько часов правонарушитель был задержан возле магазина в соседнем селе.

На Днепропетровщине "накрыли" незаконный пункт приема металлолома

В Кривом Роге полиция прекратила работу незаконного пункта приема металлолома, сообщает "Днепр час". 18 ноября в рамках санкционированного обыска в одном из домовладений, сотрудники полиции обнаружили пункт приема металла, работающий без разрешительных документов. Во время обыска было обнаружено и изъято около четырех тонн лома черного металла и более 14 тонн скрапа. Владельцу грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

В Днипре прогремел взрыв: подробности

Сегодня, 19 ноября, около 7 часов утра на одной из улиц Днипра местные жители услышали взрыв. Также они видели несколько экипажей полиции и труп мужчины. Установлено, что произошел взрыв гранаты сообщает "Днепр Час". Погиб 44-летний мужчина. Полиция рассматривает все версии происшествия. Одна из них - самоубийство.

В Днипре задержали мужчину, который бил в лицо женщин и убегал

Задержан подозреваемый в нападении на женщин в Днипре. Мужчине 32 года. Его удалось взять после очередного нападения, сообщает "Наше місто". Нападения начались в начале ноября. Неадекватный, по словам пострадавших, мужчина подбегал внезапно – на остановке, возле магазинов, просто на улице – и сильно бил в лицо. Некоторым жертвам повезло отделаться синяками и ушибами, другим пришлось обращаться за медицинской помощью, поскольку у них были рваные раны лица. Буквально вчера в полиции заявили, что неизвестный напал на 6 женщин.  В соцсетях люди подняли тревогу и уже собирались устраивать "охоту" на хулигана, но, к счастью, полиция их опередила. К сожалению, после седьмого нападения.

 

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