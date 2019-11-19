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  • Уголовным делом против Ляшко власть пытается запугать несогласных, - Кошулинский
19 ноября 2019, вторник, 11:25 645
Политика 2019-11-19T11:25:01+02:00
Українські Новини
Уголовным делом против Ляшко власть пытается запугать несогласных, - Кошулинский

Уголовным делом против Ляшко власть пытается запугать несогласных, - Кошулинский

импорт электроэнергии, Герус Андрей, Олег Ляшко, Игорь Коломойский, Руслан Кошулинский, Рынок электроэнергии, Юнайтед Энерджи

Уголовным делом и возможным арестом лидера радикальной партии Олега Ляшко власть пытается запугать оппонентов. Так прокомментировал вручение прокуратурой подозрения Олегу Ляшко за драку с Андреем Герусом ексдепутат, член партии "Свобода" Руслан Кошулинский, передает портал glavcom.ua.

"Власть таким образом хочет запугать? Да, наверное. Наверное, она боится силового противостояния, боится любых малейших движений в их сторону. Конечно", - сказал Кошулинский.

Комментируя причину инцидента Ляшко с Герусом, произошедшего из-за поправки Геруса к законопроекту, которая позволила возобновить импорт электроэнергии из России, Кошулинский подчеркнул - торговля со страной-агрессором является недопустимой.

"Это недопустимо, когда агрессору даются преференции, у агрессора закупается энергетика, то есть электроэнергия. Это, во-первых, убивает своего производителя. Вы знаете последствия, которые уже "Энергоатом" получил после этого, после этих вещей. То есть, мы уже теряем" - сказал Кошулинский.

Он также отметил, что из-за импорта электроэнергии из РФ Украина рискует потерять поддержку европейских партнеров и они могут отменить санкции против России, введенные за оккупацию ею Крыма и части Донбасса.

"Мы можем потерять поддержку наших европейских партнеров, из-за санкций, которые они применяют к Моске, они также теряют. У них возникает вопрос: почему мы должны терять свои какие-то средства, когда вы себе позволяете торговать так называемым агрессором, которого вы так называете? Поэтому мы можем иметь очень негативные последствия", - сказал ексдепутат.

Напомним, вчера Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату Олегу Ляшко за его драку с действующим парламентарием Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь" и направила в суд ходатайство об избрании ексдепутату меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. 6 ноября в VIP-терминале аэропорта "Борисполь" лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подрался с депутатом Андреем Герусом, которого он обвинил в импорте российской электроэнергии, который был восстановлен из-за внесенной депутатом поправки к закону.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам.

По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сут.

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