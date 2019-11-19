Россия вернула корабли. Ляшко и Порошенко готовят подозрения

Министр образования Новосад заявила, что в Украине "слишком много учителей". Что делать с "лишними" учителями, она не решила. Рабочая идея – переквалифицировать. При Порошенко министр соцполитики уже заявлял, что "украинцы слишком много едят", а при Зеленском оказалось, что "слишком много учатся".Ляшко получил подозрение за драку, которую он устроил с депутатом Герусом в аэропорту "Борисполь". Радикальный любитель коров в куртке за 160 тыс. грн напал на депутата за то, что тот открыл импорт электроэнергии из России. Что снизило цены на рынке и ударило по доходам компании ДТЭК Рината Ахметова – давнего партнера Олега Ляшко.ГБР направило проект подозрения экс-президенту Порошенко в Генеральную прокуратуру. Хороший ход, но мимо. У Рябошапки уже лежит несколько проектов подозрений. Он их сам остановил, и даже похвастался этим журналистам. Непонятно, зачем "100%" генпрокурор Зеленского укрывает от наказания бывшего президента.Украина подтвердила получение трех боевых катеров, которые находились у России после инцидента в Керченском проливе. Два месяца тому в Украину вернулись из российского плена моряки с этих катеров. То есть, Зеленский выполнил свое обещание: вернул из плена и моряков, и катера, которые туда послал Порошенко, пребывающий сейчас за эти действия под следствием.Елена Зеленская до сих пор пишет шутки "95 кварталу". Правда, теперь уже не весь день, а лишь после работы в Офисе Президента, где она исполняет обязанности первой леди. Это все же лучше, чем "пилить" государственный фонд с бюджетом в 1 млрд грн, как до сих пор делает жена бывшего президента Марина Порошенко - из госфонда ее пока никто не уволил.Посмотрите видео, как Венецию продолжает затапливать "высокая вода". Некоторые туристы находят в этом свою романтику, когда площадь Сан Марка полна воды, а на первых этажах здания плавает мебель.Посмотрите на фото оленя с тремя рогами. Место встречи с оленем фотограф держит в секрете, поскольку американские охотники объявили за ним гонку.В Украине, наконец, началось зимнее похолодание. До конца недели синоптики обещают даже "-10" в некоторых областях.Kiss peace loveДенис Иванеско