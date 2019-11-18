"Теневые" переговоры Ермака с американским лоббистом ведут к ухудшению имиджа Украины и потери союзников, – эксперт

Тайные переговоры помощника Президента Украины Андрея Ермака с американским лоббистом Брайаном Ланза ведут к ухудшению имиджа страны, потери союзников и авторитета Президента Зеленского на международной арене.

Об этом заявил аналитик и политический обозреватель Тарас Семенюк на своей странице в социальной сети Facebook.

"О скандальной встреча уже написали топовые отечественные и западные СМИ. По информации источников, во время переговоров с лоббистом помощник Президента позиционировал себя как персону, котоая принимает решения по вопросам внешней политики страны. Такая позиция - четкий сигнал иностранным партнерам, что в Украине существует сразу несколько центров принятия решений", - считает эксперт.

Это, по его мнению, создает для Украины угрозу потери союзников и ухудшения международного имиджа страны. Особенно в контексте двусторонних отношений с США, где Украина и так стремительно теряет позиции.

"В связи с недавним скандалом в отставку подали спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, министр энергетики США Джеймс Перри, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, которых принято считать "друзьями Украины" в Штатах. По сути, теперь влияние на Трампа имеют люди, которые настроены к нашей стране негативно. Такое же мнение они формируют и у американского Президента", - отметил политолог.

Кроме того, "теневые" и "секретные" договоренности подрывают доверие к официальным дипломатическим каналам. По словам эксперта, иностранные партнеры понимают, что через неофициальные связи можно договориться на более выгодных условиях. Также "тайные встречи" с американскими лоббистами создают негативный образ Президента Украины.

"Тайные переговоры" бьют по авторитету Зеленского и формируют образ слабого лидера, который не способен выстроить сильную официальную линию. К тому же тайные переговоры - лишний повод скомпрометировать Президента и страну. Что, собственно, уже и происходит с Украиной", - подчеркнул Семенюк.

Он также отметил, что сейчас администрация Трампа считает Украину одной из самых коррумпированных стран в мире и в последнее время очень активно транслирует этот месседж через подконтрольные СМИ.

"Причина такого обострения - безграмотные действия Ермака в должности помощника президента по вопросам внешней политики. Дело в том, что Ермак выступает переговорщиком как с представителями США, так и с представителями РФ. Уже имея опыт "теневых сделок" с Ермаком, американцы считают, что подобные "договоренности" у него есть и с российской стороной", - отметил политолог.

По его словам, традиционно за различные дипломатические векторы соответствуют отдельные дипломаты, позволяющий Президенту получать объективные данные и принимать взвешенные внешнеполитические решения.

"В нашем же случае Ермак становится единственным источником информации для Зеленского. И она может быть намеренно искажена, учитывая вовлеченность, ангажированность и личные интересы Ермака. Подобные действия формируют имидж нашей страны как ненадежного партнера, с которым можно не считаться, а также втягивают нас в внутриполитическую борьбу в США", - подытожил Семенюк.