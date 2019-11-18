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18 ноября 2019, понедельник, 14:16 69 Пресс-релиз
Экономика 2019-11-18T14:16:35+02:00
Українські Новини
Когда ожидать мировой финансовый кризис? Ответы на лектории Ukraine Economic Outlook

Когда ожидать мировой финансовый кризис? Ответы на лектории Ukraine Economic Outlook

Финансовый кризис, Ukraine Economic Outlook, Лекторий

10 декабря в 19:00 в Украинском Доме (Киев) состоится IV экономический лекторий Ukraine Economic Outlook.

2019 год – был одним из самых удачных для нашей экономики. Он был особенный во всех смыслах, хоть и начинался плохо. Мы пережили президентские и парламентские выборы, рекордные (более чем 10-миллиардные долларовые) выплаты по внешнему долгу, экономический рост не только не свернулся, а ускорился, цена суверенных бондов Украины впервые за всю историю находится на отметке 6%, все рейтинговые агентства мира повысили нам рейтинги, а курс гривни, так вообще укрепился на 15%.

Казалось бы, чего переживать о будущем? Но! В 2020 году нам предстоят все такие же высокие выплаты (8+ млрд долларов, 2019-20-21 годы – годы пиковых выплат по нашим внешним долгам). Каждая 4-я гривня недособирается в бюджет. Слишком раздутые госрасходы правительства вынуждают Министерство финансов продавать сильно возросший вал внутренних облигаций. И хотя Минфин все время удлинняет сроки и снижает по ним доходность, есть риск, что когда "уйдут нерезиденты", бюджет некому будет выполнять в нашей стране в привычном объеме.

А нерезиденты таки уйдут. Мировой финансовый кризис не отменился в 2019 году а всего лишь "отложен", как предполагает большинство аналитиков по осени 2020 года!

Как и когда он нас настигнет? Насколько Национальный банк Украины успеет до следующей осени укрепить гривню и насколько ее придется "отпустить" осенью? И придется ли вообще?

"Станет" ли рынок ОВГЗ с уходом нерезидентов? Сколько валюты они успеют вывести из страны, когда изменится тренд? И справится ли Украина с "рекордными" внешними выплатами в условиях, когда рынок "евробондов" будет для нас закрыт?

В этом году на экономическоя лектории Ukraine Economic Outlook впервые будут представлены 2 сценарных прогноза: что будет с экономикой Украины если осенью страну таки заденет мировой кризис и как закончим Украина 2020 год, если просто сохранятся существующие тренды.

Стоимость билета на мероприятие – 1 000 гривен.

Стоимость VIP-билета с фиксированным местом в первых 4 рядах у сцены и пригласительным на специальный закрытый прием со спикерами и специальными гостями мероприятия из правительства и парламента – 2 500 гривен.

Билет на мероприятие можно заказать, перейдя по ссылке.

Традиционно, Ukraine Economic Outlook резервирует 30 бесплатных билетов на мероприятие для студентов-экономистов. Подать заявку на получение бесплатного билета можно по ссылке.

Также часть денег, заработанных на мероприятии Ukraine Economic Outlook традиционно передает в благотворительный фонд "Банк жизни", занимающийся борьбой с детской лейкемией.

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