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15 ноября 2019, пятница, 17:40 18
Технологии 2019-11-15T17:40:42+02:00
Українські Новини
Ученые впервые создали "трехмерную" голограмму, которую можно прослушать и потрогать

Ученые впервые создали "трехмерную" голограмму, которую можно прослушать и потрогать

Ученые, Исследования, Голограммы, Анимация

Исследователи из университета Бригана Янга создали анимированную 3D-голограмму, подобную из "Звездных войн" и "Аватара". Об этом передает Gizmodo.

"Объемное изображение" или трехмерная голограмма, которую можно не только рассмотреть с разных сторон, но и услышать, а также потрогать, основана на звуковых волнах и крошечном шарике диаметром всего в два миллиметра. Проблема создания многих голограмм заключается в том, что необходимо что-то, что способствовало бы отражению лазерного света, чтобы глаза пользователя смогли его видеть. Потому создатели объемных изображений использовали устройство Optical Trap Display, которое использует лазеры для захвата маленькой частицы в свободном пространстве и может заставить её двигаться по нужному маршруту. Другие синие, красные и зеленые лазеры затем освещают эту частицу. Если частица движется достаточно быстро, она создает иллюзию анимированного голографического изображения.

Основана технология на звуковых волнах и крошечном шарике диаметром два миллиметра. Волны заставляют шарик двигаться с неуловимой глазом скоростью и выписывать в полете запрограммированную фигуру. Человек видит законченную трехмерную модель, а если поднести к голограмме руку, можно ощутить перемещения шарика.

Дополнительно шарик можно заставить вибрировать на частотах, которые создают звуковые волны. Таким образом получается крошечный левитирующий динамик.

 

Исследователи заявляют, что их система первая в мире способна создавать парящие в пространстве анимированные изображения, с которыми пользователи могут взаимодействовать.

На данный момент команда экспертов пока что смогла создать лишь простые изображения, такие как: бабочку, призму или анимированное кольцо. Ограничение скорости, с которой лазеры могут перемещать частицу,  делает изображения достаточно грубыми.

К тому же, такие изображения имеют слишком маленькие размеры, потому исследователи еще будут дорабатывать устройство.

Основана технология на звуковых волнах и крошечном шарике диаметром два миллиметра. Волны заставляют шарик двигаться с неуловимой глазом скоростью и выписывать в полете запрограммированную фигуру. Человек видит законченную трехмерную модель, а если поднести к голограмме руку, можно ощутить перемещения шарика.

Хотя голограмма с шариком и далека от технологий "Звездных войн",  в ведомстве заявляют, что у нее большое будущее. Возможно, в ближайшее время ее усовершенствованная версия заменит людям очки виртуальной реальности.

Как сообщали Українські Новини, ранее британские ученые создали 3D-сканер тела для покупок одежды в интернет-магазинах. Также американцы создали "умную" камеру для охраны дома.

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