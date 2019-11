PayPal разорвала контракт с Pornhub: более 100 тысяч моделей могут лишиться дохода

Отмечается, что специалисты PayPal обнаружили совершение бизнес-платежей без соответствующих разрешений. Для работников сайта, а в основном для более 100 тыс. моделей система PayPal являлась источником получения дохода.

Администрация сайта в своем Twitter сообщила, что очень расстроена таким исходом событий.

URGENT: PayPal has stopped all Pornhub model payouts.



If you had PayPal as your payout method please change to direct deposit/SEPA, or payment by check in your settings. Read more here https://t.co/LQAKeMsHIu