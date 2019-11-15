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  • PayPal разорвала контракт с Pornhub: более 100 тысяч моделей могут лишиться дохода
15 ноября 2019, пятница, 16:29 6
Жизнь 2019-11-15T16:30:01+02:00
Українські Новини
PayPal разорвала контракт с Pornhub: более 100 тысяч моделей могут лишиться дохода

PayPal разорвала контракт с Pornhub: более 100 тысяч моделей могут лишиться дохода

PayPal, Платежная система, Pornhub, Транзакции
PayPal. Фото:pixabay
PayPal. Фото:pixabay

Крупнейшая международная дебетовая платежная система PayPal прекратила сотрудничество с сайтом Pornhub из-за несогласованных транзакций. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что специалисты PayPal обнаружили совершение бизнес-платежей без соответствующих разрешений. Для работников сайта, а в основном для более 100 тыс. моделей система PayPal являлась источником получения дохода.

Администрация сайта в своем Twitter сообщила, что очень расстроена таким исходом событий.

 

"Мы все расстроены решением PayPal прекратить выплаты более чем 100 тысячам моделей, которые полагались на эту систему как на основное средство получения дохода", - сказано в сообщении.

Всем пользователям, которые собирают донаты за контент на PayPal, компания посоветовала обновить платежные данные до 17 ноября, когда поддержка сервиса полностью прекратится.

Как сообщали Українські Новини, ранее Максим Нефедов заявил о том, что платежная система PayPal на хочет начинать работу в Украине.

Также PayPal начала блокировать пользователей криптовалют.

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