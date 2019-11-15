PayPal разорвала контракт с Pornhub: более 100 тысяч моделей могут лишиться дохода

Крупнейшая международная дебетовая платежная система PayPal прекратила сотрудничество с сайтом Pornhub из-за несогласованных транзакций. Об этом передает Reuters. Отмечается, что специалисты PayPal обнаружили совершение бизнес-платежей без соответствующих разрешений. Для работников сайта, а в основном для более 100 тыс. моделей система PayPal являлась источником получения дохода. Администрация сайта в своем Twitter сообщила, что очень расстроена таким исходом событий. URGENT: PayPal has stopped all Pornhub model payouts. If you had PayPal as your payout method please change to direct deposit\/SEPA, or payment by check in your settings. Read more here https:\/\/t.co\/LQAKeMsHIu — Pornhub Model Help & Updates (@PornhubHelp) 14 ноября 2019 г. "Мы все расстроены решением PayPal прекратить выплаты более чем 100 тысячам моделей, которые полагались на эту систему как на основное средство получения дохода", - сказано в сообщении. Всем пользователям, которые собирают донаты за контент на PayPal, компания посоветовала обновить платежные данные до 17 ноября, когда поддержка сервиса полностью прекратится. Как сообщали Українські Новини, ранее Максим Нефедов заявил о том, что платежная система PayPal на хочет начинать работу в Украине. Также PayPal начала блокировать пользователей криптовалют.