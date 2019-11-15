PayPal разорвала контракт с Pornhub: более 100 тысяч моделей могут лишиться дохода

Крупнейшая международная дебетовая платежная система PayPal прекратила сотрудничество с сайтом Pornhub из-за несогласованных транзакций. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что специалисты PayPal обнаружили совершение бизнес-платежей без соответствующих разрешений. Для работников сайта, а в основном для более 100 тыс. моделей система PayPal являлась источником получения дохода.

Администрация сайта в своем Twitter сообщила, что очень расстроена таким исходом событий.

URGENT: PayPal has stopped all Pornhub model payouts.

If you had PayPal as your payout method please change to direct deposit/SEPA, or payment by check in your settings. Read more here https://t.co/LQAKeMsHIu — Pornhub Model Help & Updates (@PornhubHelp) 14 ноября 2019 г.

"Мы все расстроены решением PayPal прекратить выплаты более чем 100 тысячам моделей, которые полагались на эту систему как на основное средство получения дохода", - сказано в сообщении.

Всем пользователям, которые собирают донаты за контент на PayPal, компания посоветовала обновить платежные данные до 17 ноября, когда поддержка сервиса полностью прекратится.

Как сообщали Українські Новини, ранее Максим Нефедов заявил о том, что платежная система PayPal на хочет начинать работу в Украине.

Также PayPal начала блокировать пользователей криптовалют.