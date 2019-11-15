Экономический и политический маркетолог Дмитрий Розенфельд рассказал о своем видении ситуации, которая складывается в партии "Слуга Народа". Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Первый раз в истории Украины победившая партия настолько не выполняет свои предвыборные обещания. Какое-то просто школьное жульничество. Простите, но даже Партия Регионов по сравнению со Слугой Народа - это верх порядочности по отношению к выполнению предвыборных обещаний. Проголосовали за хищников, что обещали растерзать виноватых и защитить брошенных, а по-факту они оказались веганами, что вырывают смузи друг у друга из рук. После назначения Антона Геращенко мне все стало ясно со Слугой Народа и мнимыми ожиданиями. P.S. Простите, но я хотел бы заметить, что Милованов и Потураев были дебилами и до.", - резюмировал Дмитрий Розенфельд.