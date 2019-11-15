Дмитрий Розенфельд: Даже Партия регионов по сравнению со Слугой Народа - это верх порядочности по отношению к

Экономический и политический маркетолог Дмитрий Розенфельд рассказал о своем видении ситуации, которая складывается в партии "Слуга Народа". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Первый раз в истории Украины победившая партия настолько не выполняет свои предвыборные обещания.

Какое-то просто школьное жульничество.

Простите, но даже Партия Регионов по сравнению со Слугой Народа - это верх порядочности по отношению к выполнению предвыборных обещаний.

Проголосовали за хищников, что обещали растерзать виноватых и защитить брошенных, а по-факту они оказались веганами, что вырывают смузи друг у друга из рук.

После назначения Антона Геращенко мне все стало ясно со Слугой Народа и мнимыми ожиданиями.

P.S. Простите, но я хотел бы заметить, что Милованов и Потураев были дебилами и до.", - резюмировал Дмитрий Розенфельд.