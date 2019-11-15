Татьяна Николаенко: Kyiv Smart Card – прекрасный спонсор стресса на пустом месте

Журналистка и одна из основательниц Telegram-канала The Newsroom Татьяна Николаенко заявила, что Kyiv Smart Card – это прекрасный спонсор стресса на пустом месте. Об этом она написала в Facebook.



"Киевсмарткард - прекрасный спонсор стресса на пустом месте. На ней 3 поездки, но автомат отражает утром 58 поездок (думаешь, эва, кто так лоханулся и как оно мне прилетело). Вечером поездок уже 1, хотя должно быть 2. При пополнении на Арсенальной карта не работает. Несмотря на давку на этой станции, которую не рискнули закрыть на время ремонта эскалаторов (нет, ну Кловская, Печерская и Крещатик то ж на том берегу Днепра, поэтому давитесь сельди), это лютый трэш, с которого хочется выйти и назло кондуктору пойти пешком в Бровары. А попытка пополнить через автомат вообще пробуждает твоего внутреннего Юрий Николов, чтобы посчитать, сколько спиздили на этом новшестве".







