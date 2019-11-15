Законопроект об увольнении судей за отмену их решений противоречит международным стандартам, - член ВСП Гречковский

Законопроект об увольнении судей за отмену их решений противоречит международным стандартам, - член ВСП Гречко

Член Высшего совета правосудия Павел Гречковский считает, что законопроект об увольнении судей за отмену их решений противоречит международным стандартам.

Об этом он сказал Українським Новинам.

По его словам, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2271, которым предлагается увольнять судей, если их решение отменено.

Речь идет о проекте изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» №2271 относительно совершенствования порядка привлечения к дисциплинарной ответственности судей.

Высший совет правосудия предоставил консультативное заключение, которым не поддержал этот законопроект.

Как пояснил Гречковский, законопроектом предлагается увольнять судей всех инстанций, если их решение отменено/изменено в ЕСПЧ, судей первой инстанции и апелляции - если решение отменено/изменено в Верховном суде.

В случае, если пересмотр решения состоялся в апелляционной инстанции, предлагается вынесение предупреждения судьям первой инстанции.

Если судья первой инстанции принял повторно решения, которые в дальнейшем были отменены или изменены в апелляции, он лишается доплат и направляется на обучение и квалифоценивание; третий подобный прецедент приведет к концу карьеры для такого судьи.

Член ВСП отмечает, что в действующем законе специально указано, что отмена или изменение судебного решения само по себе не имеет дисциплинарных последствий для судей.

Он уверен, что эта норма относится и к статье об иммунитете судей, поэтому ее изъятие ослабит независимость судей в принятии решений.

Кроме этого, Конституцией предусмотрено 6 оснований для увольнения судьи, в частности, и совершение серьезного дисциплинарного проступка; профильный закон устанавливает 19 оснований для дисциплинарной ответственности судей.

"Применение дисциплинарной ответственности за содержание судебного решения противоречит международным стандартам независимости судей и нормам Конституции. Законодательные инициативы - это вирус популизма, который пытаются занести в судебную систему. Я не думаю, что Совет Европы ожидает от нас таких новелл, в том числе как ответ на решение ЕСПЧ против Украины", - убежден Гречковский.

По его словам, законопроект открывает возможности для внесудебного пересмотра содержания судебных решений дисциплинарным органом. Кроме того, такая идея лишает смысла само существование нескольких инстанций судов, которая состоит в том, что по обращению сторон можно изменить решение в ходе апелляции и кассации.

Как пояснил Гречковский, кроме существенной несогласованности с ключевыми хартиями и рекомендациями Совета Европы и Венецианской комиссии, внедрение увольнений за просмотр решений углубит многолетний кадровый дефицит в судах первой и апелляционной инстанций.

"Непонятно, какие задачи решает этот законопроект. Сейчас можно точно спрогнозировать, что, учитывая количество выигранных гражданами Украины дел в ЕСПЧ, мы можем усилить разрушительный эффект законопроекта 1008 и дополнительно сократить состав Верховного суда, заблокировать работу местных и апелляционных судов", - считает Гречковский.

Напомним, законопроект №2271 о внесении изменений в Закон "О судоустройстве и статусе судей" относительно усовершенствования порядка привлечения к дисциплинарной ответственности судей внесен в парламент 16 октября.