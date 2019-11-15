Поверка счетчиков: когда и как необходимо снимать показания и как это влияет на платежи

Коммунальные услуги являются неотъемлемой частью бытовой жизни каждого человека. Важно понимать и уметь ориентироваться, когда и как необходимо делать поверку счетчиков. Українські Новини расскажут о том, как правильно сверять счетчики потребления воды и как это влияет на счета.

Установка и поверка (ремонт) счетчика: за чей счет осуществляется?

В 2005 году Кабинет Министров утвердил правила предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой , согласно которым определено, что в квартире работы по установке средств учета воды должны проводиться специализированной организацией, исполнителем, производителем или поставщиком за счет средств потребителя.

Как и когда проверять:

В 2016 году Министерство экономического развития установило межповерочный интервал – время, по прошествии которого нужно поверять счетчик. Поверку счетчика нужно осуществлять в зависимости от его межповерочного интервала. Обычно он составляет 3-4 года. Производители приборов учета гарантируют предельный срок эксплуатации счетчиков 10-12 лет.

Счетчики, проработавшие 8-10 лет, обычно не проходят поверку. Поэтому специалисты рекомендуют приобрести новый счетчик и вызвать мастера для его установки и поверки.

Процедура поверки приборов учета холодной воды состоит из следующих этапов:

Владелец счетчика оставляет заявку на поверку на сайте "Водоканала" ; После этого по указанному вами адресу, к вам домой приедет сантехник, снимет счетчик. Далее следует промывка прибора учета и его поверка. В "Киевводоканале" оформляют документы о прохождении приборов поверки и отмечают факт поверки в соответствующей базе данных.

Квартирные приборы учета обязательно должны быть опломбированы поставщиком услуг: ПАО "Киевводоканал"

От чего зависит цена:

Цена поверки прибора учета воды зависит от двух аспектов:

Во-первых, это услуги сантехника, который придет к вам домой, снимет прибор и после поверки поставит его обратно.

Во - вторых – это сама процедура поверки. Закон не запрещает снимать и устанавливать счетчик своими силами, в этом случае вы сбережете деньги для бюджета своей семьи.

Однако часто жильцы получают квитанции с большим расходом горячей воды. Во многих случаях такой счёт за потребление воды начислен по среднему потреблению в связи с тем, что подошёл срок поверки счётчиков. В таком случае плата за потребление воды рассчитывается исходя из среднемесячного объёма её потребления.

Как платить за воду, пока счетчик на поверке

Во время процедуры поверки прибора учета холодной воды за услугу придется платить по средним показателям за последние 3 месяца. Отметим, что законодательство ограничивает максимальный срок поверки одним месяцем.

Киевляне могут передать показания квартирных приборов учета отопления и горячей воды с помощью "Личного кабинета" на сайте коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" и на сайте коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр". Показатели можно передавать с 11 числа по последний день текущего месяца.

Для передачи показаний необходимо:

1) Зарегистрироваться или зайти в существующий аккаунт в Личном кабинете на сайте ЦКС;

2) Открыть "Ваш адрес", нажать на кнопку "Внести показания счетчиков", которая находится внизу счета;

3) Ввести фактические показатели и поставить отметку бойлера, при наличии;

4) Нажать кнопку "Отправить данные".

Ранее Україські Новини рассказали, что изменил для украинцев новый закон о ЖКУ.