Под Ровно женщина протаранила школьный автобус, в Кропивницком продавали яблоки "из туалета", а Одесса "обрела" своего Ван-Дамма

Под Ровно женщина протаранила школьный автобус, в Кропивницком продавали яблоки "из туалета", а Одесса "обрела

Рейд полиции: под Днипром изымали украденную технику из ломбардов

13 ноября в рамках открытого уголовного производства сотрудники правоохранительных органов провели санкционированные обыски в ломбардах Кривого Рога, сообщает "Днепр час". Следственные действия проводились с целью установления причастности работников ломбардов к приобретению имущества, добытого преступным путем. В результате обыска было изъято значительное количество мобильных телефонов, бытовой техники и ювелирных украшений. Во время проверки изъятых вещей, были обнаружено несколько десятков единиц техники, которые были похищены в Кривом Роге и других городах страны. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают лиц, которые регулярно сдают краденые вещи и могут быть причастны к совершению других краж.

В Кривом Роге вандалы изуродовали детский парк: горожане в ярости

В Кривом Роге от рук вандалов серьезно пострадал парк Юбилейный. Неизвестные изуродовали детскую площадку, выломали забор и разворотили бетонную урну. Местные жители шокированы поступком вандалов, — площадку изуродовали вечером. В парке было полно свидетелей, сообщает "Наше Місто".

Во дворе дома начальника охраны первомайского фермера произошел взрыв

Вечером 13 ноября в Первомайске Николаевской области во дворе 52-летнего начальника охраны местного агрария произошел взрыв. Однако в полицию о ЧП сообщили лишь утром 14-го. На место прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты.

Специалисты изъяли обломки устройства, конструкцию которого выяснит экспертиза. Также хозяин сообщил, что взрывом убило двух домашних собак, передают "Николаевские новости".

На Сумщине задержали сожителей, которые совершили разбойное нападение на пенсионера

На днях в квартиру 87-летнего мужчины поздно вечером ворвались неизвестные и избили его. Прежде чем уйти, забрали 20 гривен, мобильный телефон, старую бритву и продукты. Полицейские разоблачили их уже через несколько часов, сообщает "Ваш шанс". Преступниками оказались 38-летний житель соседнего дома и его 48-летняя сожительнице. За разбой с проникновением в жилье злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Одесские правоохранители изъяли 25 тысяч пачек контрафактных сигарет

12 ноября на трассе Киев-Одесса был проведен осмотр микроавтобуса, сообщает "odessa.net.ua". При осмотре обнаружили и изъяли 25000 пачек сигарет марки "Golden Deer" без акцизных марок. Стоимость контрафакта определяют суммой в 625 тысяч гривен. Решается вопрос об аресте поддельной продукции и автомобиля.

В Одессе появился свой Ван-Дамм

Каскадер Евгений Калинин на недостроенной одесской дороге возле 7 километра показал новые трюки, которым позавидует и Жан Клод Ван-Дамм, сообщает "odessa.net.ua". Кстати, именно повторением трюка этого известного актера он стал известен еще 5 лет назад, показав шпагат на движущихся автомобилях. В этот раз экстремал показал акробатический этюд из нескольких сложных элементов, стойку в открытом окне машины на руках, а также перебрался из одной машины в другую без помощи ног.

В Ровенской области женщина протаранила школьный автобус

13 ноября в селе Головин Ровенской области произошло ДТП с участием автобуса "БАЗ" иавтомобиля "Dacia Sandero", сообщает "Ого". Водитель легковушки, 24-летняя жительница села Ставок, не учла дорожную обстановку во время обгона и столкнулась с автобусом под управлением 37-летнего жителя села Головин. От удара автомобиль "Dacia Sandero" съехал на обочину и врезался в забор. Женщина получила легкие телесные повреждения. В салоне автобуса пассажиров не было. Его водитель не пострадал.

Женщина протаранила школьный автобус. Фото: полиция

"Ребенок не дышит!" - показали видео, как винницкие копы "домчали" семью в больницу

К патрульным Винницы обратился мужчина со словами "Полиция помогите! Ребенок не дышит!" Событие произошло 9 ноября около 8 вечера, сообщает "20 минут". Сотрудники полиции начали сопровождение автомобиля до областной больницы. Всю дорогу инспекторы сообщали в громкоговоритель о необходимости пропустить автомобиль, однако далеко не все водители реагировали соответствующим образом. Все-таки им удалось добраться до больницы за 4 минуты. Врачи оказали необходимую помощь ребенку.

Жители Кропивницкого покупают яблоки, которые продавец хранит в туалете

В Кропивницком, в общественном туалете одного из скверов предприниматель хранит яблоки, которыми потом несанкционированно торгует на центральной остановке общественного транспорта, сообщает "Утренний город". Данный факт был выявлен сотрудниками специализированной инспекции областного центра 12 ноября. По словам замначальника инспекции, таким опасным для населения способом продавец реализует свою продукцию уже длительное время. Несколько раз сотрудники специнспекции обращались по этому поводув полицию.