Вячеслав Чечило: в Киеве за переименование улиц голосуют люди, которым глубоко пох

Журналист Вячеслав Чечило считает, что в Киевсовете за переименование улиц голосуют депутаты, которых этот вопрос совсем не интересует.

Забавно наблюдать, как Киевсовет штампует решения о переименовании улиц. Забавно в том плане, что голосуют за это люди, которым глубоко пох, как называются улицы. Подавляющее большинство депутатов Киевсовета – бизнесмены и "решалы", использующие мандат для продвижения бизнес-вопросов и личного обогащения. Все остальное им побоку. Таким образом для принятия решения о переименовании улицы достаточно, чтобы нашлось несколько депутатов или просто чиновников мэрии, которые эту тему инициируют и продвинут согласно процедуре.

Два националиста могут переименовать весь город и никому не будет до этого никакого дела