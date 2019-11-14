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  • Вячеслав Чечило: в Киеве за переименование улиц голосуют люди, которым глубоко пох
14 ноября 2019, четверг, 17:44 27
Политика 2019-11-14T17:46:06+02:00
Українські Новини
Вячеслав Чечило: в Киеве за переименование улиц голосуют люди, которым глубоко пох

Вячеслав Чечило: в Киеве за переименование улиц голосуют люди, которым глубоко пох

Вячеслав Чечило. Фото: Главред
Вячеслав Чечило. Фото: Главред

Журналист Вячеслав Чечило считает, что в Киевсовете за переименование улиц голосуют депутаты, которых этот вопрос совсем не интересует.

Забавно наблюдать, как Киевсовет штампует решения о переименовании улиц. Забавно в том плане, что голосуют за это люди, которым глубоко пох, как называются улицы. Подавляющее большинство депутатов Киевсовета – бизнесмены и "решалы", использующие мандат для продвижения бизнес-вопросов и личного обогащения. Все остальное им побоку. Таким образом для принятия решения о переименовании улицы достаточно, чтобы нашлось несколько депутатов или просто чиновников мэрии, которые эту тему инициируют и продвинут согласно процедуре.

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