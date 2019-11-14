В замминистра инфраструктуры прочат очередного мажора на Lamborghini, – Молчанов

Политолог Кирилл Молчанов заявил, что на должность заместителя министра инфраструктуры Украины планируют назначить бизнесмена Олега Ющенко, упраляющего компаниями "ИНТО" и "Инто-Сана".

Об этом Молчанов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мальчикам на дорогих тачках и с мутными связями постепенно сливают должности в министерствах. Очередной такой пример - Олег Ющенко, который сейчас участвует в конкурсе на должность заместителя министра инфраструктуры. Видимо новому Кабмину недостаточно скандалов с назначениями случайных людей, они решили еще раз наступить на те же грабли. И зная кто стоит за этим конкретным "мальчиком" становится ясно, что работу он скорее всего получит. Шансы у парня высокие, даже не смотря на то, что у него нет необходимых опыта работы, знаний в данной сфере и понимания как, грубо говоря, укладывается асфальт. Ющенко вообще не из этой темы. До участия в "конкурсе", его трудовая деятельность сводилась к номинальному управлению компаниями, которые предоставляют услуги в сфере медицины и страхования. Компании эти носят не примечательные названия "ИНТО" и "Инто-Сана".

Впрочем, деятельность эта была весьма доходная, надо понимать. Для участия в конкурсе Ющенко пришлось выполнить некоторые требования, предусмотренные законом. Например, заполнить декларацию и засветить все свое имущество. А его, поверьте, не мало. Он же вам не "асфальтоукладчик" какой-то, он - бизнесмен. Кроме нескольких квартир в Киеве, у него еще целый автопарк дорогих автомобилей и коллекция элитных часов, в которой Rolex - средне-бюджетный бренд на каждый день.

Олег Ющенко. Фото: Facebook

Также у Ющенко есть солидный кусок земли в 5 га прямо на территории аэропорта Борисполь. Актив очень интересный и используется он по прямому назначению. Культурно это называется "организация коммерческих процессов с целью получения прибыли", а по факту это банальная сдача территорий в аренду государству с целью получить за это еще бабла.

Большая часть имущества Олега Ющенко как и положено записана на его жену и родителей. Как говорится, всякое бывает. Всем этим добром вероятный замминистра любит козырять в сети, публикуя на своей странице фоточки то с тачками, то с красивыми элитными пейзажами.

Какое мне дело до всего этого, спросите? Когда я сказал, что "мальчик" управляет своими компаниями "номинально", я имел ввиду, что принадлежат они людям другого калибра, чем пан Олег. Здесь замешан целый клан с долгой и тернистой историей, состоящей в основном из криминальных дел и коррупционных скандалов. Прикрываясь вывеской "Олег Ющенко", на деле "ИНТО" и "Инто-Сана" управляет Вячеслав Крук, сын бывшего народного депутата нескольких созывов (без нардепа история была бы неполной) Юрия Крука.

Последний неоднократно и успешно перекрашивался в нужные цвета, исходя из политической ситуации. Изначально он был "штыком" от "Батькивщины". Когда к власти пришла донецкая команда во главе с Януковичем, Крук старший оперативно пополнил ряды Партии регионов. В 2014 году, после бегства Яныка к другу в Ростов, Крук вернулся обратно к Юле Владимировне. Перечислять все его коррупционные "достижения" не буду, места не хватит. Лишь один кейс для примера приведу. Сейчас НАБУ занимается расследованием превышения затрат на постройку поста в Одесской области. Чтобы понимать порядок цифр: смета моста увеличилась больше чем в два раза: от изначальных 100 млн гривен до 217 млн. В СМИ этот мост называли даже "золотым". И Юрий Крук, как вице-мэр Черноморска, на тот момент был непосредственным куратором этой дорогостоящей стройки.

Вячеслав, о котором я писал выше, тоже любитель приложить руку к государственным деньгам. Его самое громкое дело - это попытка втюхать государству свое убыточное предприятие и "наварить" на этом 15 млн долларов. Его на этой сделке взяла СБУ, но затем по-тихому отпустила. Помогли связи папы-депутата.

Как видим, аппетиты у этих людей порядочные. И сейчас они взялись за еще один новый проект - продавливание Ющенко на должность в министерстве. Для Круков Ющенко очевидно будет работать “страховкой” и заниматься лоббированием некоторых решений касательно портов в Одесской области. Поскольку именно они представляют для семьи стратегический интерес", - написал политолог.

Как сообщали Українські Новини, 13 февраля Национальное бюро Украины (НАБУ) заявило об открытии уголовного производства о возможных злоупотреблениях братьев Крук, связанных в т.ч. со строительством мостового перехода через Сухой Лиман.