Наталья Влащенко: я знаю, кто хочет регулировать соцсети

Журналист Наталья Влащенко заявила, что знает о том, кто хочет регулировать соцсети. Об этом она написала на Facebook.

"Я знаю, кто хочет регулировать соцсети. Бездарные унылые люди, которые пробовали- и у них не получилось. 56 лайков был их звездный час. Теперь надо задушить всех красивых и умных, лично выдавая пайку. Это как товарищ Ермак, долго и бездарно возглавлявший советский кинематограф. Но самое смешное, чего эти люди не понимают: это нереально. Вы не можете колонизировать Марс, потому что хрен вы туда долетите. Поговорите хоть с физиками, двоешники", - написала она.



Скриншот: Facebook/Наташа Влащенко







