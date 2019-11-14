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14 ноября 2019, четверг, 12:11 199 Мнение
Общество 2019-11-14T12:12:07+02:00
Українські Новини
Наталья Влащенко: я знаю, кто хочет регулировать соцсети

Наталья Влащенко: я знаю, кто хочет регулировать соцсети

Наташа Влащенко. Фото: facebook.com/natasha.vlaschenko
Наташа Влащенко. Фото: facebook.com/natasha.vlaschenko

Журналист Наталья Влащенко заявила, что знает о том, кто хочет регулировать соцсети. Об этом она написала на Facebook

"Я знаю, кто хочет регулировать соцсети. Бездарные унылые люди, которые пробовали- и у них не получилось. 56 лайков был их звездный час. Теперь надо задушить всех красивых и умных, лично выдавая пайку. Это как товарищ Ермак, долго и бездарно возглавлявший советский кинематограф. Но самое смешное, чего эти люди не понимают: это нереально. Вы не можете колонизировать Марс, потому что хрен вы туда долетите. Поговорите хоть с физиками, двоешники", - написала она

Скриншот: Facebook/Наташа ВлащенкоСкриншот: Facebook/Наташа Влащенко




 
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