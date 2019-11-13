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  • Прожил с зубом в носу 20 лет: в Китае врачи извлекли из носа мужчины человеческий зуб
13 ноября 2019, среда, 21:51 138
Мир 2019-11-13T21:51:32+02:00
Українські Новини
Прожил с зубом в носу 20 лет: в Китае врачи извлекли из носа мужчины человеческий зуб

Прожил с зубом в носу 20 лет: в Китае врачи извлекли из носа мужчины человеческий зуб

Врачи, Операция, Аномалия, Удаление зуба
Зуб.Фото: pixabay.
Зуб.Фото: pixabay.

В Китае в городе Харбин один из жителей поступил в больницу с жалобой на заложенность носа и проблемами с дыханиями. В ходе обследования выяснилось, что в носу у мужчины пророс зуб. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летний Чжан Биньшен пришел в больницу после жалоб на проблемы в носу. Медики решили  сделать рентген и заметили в носовой полости пациента подозрительный сгусток. Впоследствии они поняли, что это человеческий зуб.

Пациент рассказал, что 20 лет назад в детстве упал с третьего этажа. Тогда он потерял два зуба. Директор отделения отоларингологии Чжоу Бинь предположил, что один из них попал в носовую полость.

Хирурги провели операцию и удалили из его носа сантиметровый зуб. Пациент в стабильном состоянии, впоследствии его выпишут.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Индии хирурги удалили семилетнему мальчику 80 зубов. На устранение такой аномалии врачам потребовалось четыре часа.

Также немец 15 лет прожил с карандашом в голове.в голове у больного все это время находился 10-сантиметровый карандаш. Он располагался прямо над правой глазницей юноши и оказывал на нее давление. 

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