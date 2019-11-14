Рада взялась за земельную реформу, Коломойский мирится с Россией, а Венецию затопило

Сегодня депутаты приняли решение, которое может стать историческим. Они взялись за один из "проклятых" вопросов, о котором говорят с начала украинской независимости – земельный. В первом чтении принят законопроект аграрного комитета. За проголосовали 240 депутатов: 227 от "Слуги" (включая группу Коломойского) и 13 внефракционных.

Но агробароны смогли сплотить против закона несовместимые силы – ЕС, "Голос", "Батькивщину" и ОПЗЖ. Ни один депутат из этих фракций не проголосовал "за". И обсуждение закона превратилось в безудержный плачь об украинском народе и "святой земле", которую хотят распродать то ли китайцам, то ли "москалям". Под парламент даже принесли гроб с тушей свиньи. Но фракция большинства все-таки сумела дать необходимое количество голосов.

Впереди второе чтение, куда по словам Зеленского должны вписать норму, что разрешение продавать землю иностранцам может быть принято только по итогам референдума. В любом случае закон может дать толчок развитию украинской экономики, превратив землю в полноценный товар. Важно, чтобы после второго чтения законопроект не был превращен в уродливое нежизнеспособное детище или не был похоронен под сукном. Пока "Слуги" намерены принять его до конца года. На очереди еще много "проклятых вопросов", например, госмонополия на производство спирта.

В очередной раз героем новостей дня стал Игорь Коломойский. В интервью The New York Times он заявил, что Украина должна договариваться с Россией, поскольку Запад не примет Украину в ЕС и НАТО и денег за войну с Россией тоже не дает. Поэтому с РФ нужно мириться и договариваться, а МВФ спускать в топку. Интересно сравнить с его же риторикой в 2014 году, когда он назвал Путина шизофреником. Также Коломойский считает, что у России можно взять кредит в 100 млрд долларов. Интересно, откуда у него такие сведения. Попытка Януковича взять 15 млрд в 2013 году в итоге закончилась потерей Крыма и войной на Донбассе. И если серьезно, то в словах Коломойского больше обиды на США из-за расследования ФБР в отношении него, причем, возможно, это обида с элементами торговли – будете меня преследовать – я разверну Украину на Восток. Вопрос – насколько его слова окажутся блефом.

А тем временем олигарх добился в "гуманном" Печерском суде признания недействительными обязательств своих компаний перед Приватбанком на 7,5 млрд гривен.

Удивил своим интервью бывший обозреватель "Зеркала Недели", а теперь глава фракции "Голос" в парламенте Сергей Рахманин. Янукович, по его словам, был дарован Украине Господом. Бывший журналист хотел сказать, что Янукович запустил отложенные процессы обретения независимости, которые не были завершены в 1991. Но благодарить Бога за человека, чье правление привело к войне, гибели тысяч людей, потере территорий как-то странно. Может быть Рахманин любит читать об испытании Иова из Ветхого завета, мы не знаем, но недоумевать многих украинцев он заставил.

Киев решил взяться за "хрущевки". Городской совет поручил горадминистрации провести инвентаризацию устаревшего жилья. Инвентаризация - это первый шаг, а за ним такое знакомое россиянам слово "реновация". В Москве снос устаревшего жилья привел к серьезным протестам в городе. Под старыми хрущевками много "вкусной" земли. Вот только что делать с жителями этих домов и кто будет платить за их новое жилье?



Продолжает развиваться история с задержанной вчера по обвинению во взяточничестве директором департамента доступа к публичной информации Офиса Президента Светланой Кондзелей. Она уже отстранена от должности. Для пресс-секретаря Президента Юлии Мендель задержание чиновницы стало сюрпризом. По ее словам, в Офисе Президента об этом узнали из СМИ. Кондзеля досталась команде Зеленского "в наследство" от предшественников и она, наверняка, станет для Президента очень удобным примером, чтобы показать, что он не потерпит коррупции среди своих подчиненных.



И о погоде. В Венеции сейчас происходит самое сильное наводнение за последние 50 лет. Площадь Сан-Марко затоплена, школы закрыты. Торопитесь побывать в этом уникальном городе, пока он еще не ушел под воду((

Kiss peace love

Дмитрий Кузьмин

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