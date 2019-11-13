Во Франции сорвали премьеру фильма режиссера Полански из-за обвинений в изнасиловании 44-летней давности

В Париже сорвалась премьера фильма знаменитого режиссера Романа Полански "Офицер и шпион". Причиной срыва показа стали обвинения об изнасиловании французской актрисы Валентин Монье. Об этом передает The Guardian.

40 активистов заблокировали показ фильма в кинотеатре на улице Шампольон.

"Отмена этого показа не является победой. Победа будет тогда, когда закончится безнаказанность насильников",- заявила журналистам активистка Хлоя Мадеста.

Роман Полански - известный польско-французский продюссер и режиссер, обладающий весьма сомнительной репутацией. 2 года назад режиссеру предъявили обвинения в растлении 10-летней девочки, а до этого звезду кинематографа обвиняли еще 4 раза в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

В этот раз жалоба поступила от французской актрисы Валентин Монье, которая в открытом письме в ежедневную газету Le Parisien обвинила 86-летнего режиссера в изнасиловании. По словам Монье, инцидент произошел 44 года назад на горнолыжном курорте в Швейцарии. Друзья познакомили ее с режиссером, а на следующий день они катались вместе на лыжах. Полански спросил ее о готовности к физической близости, когда они вдвоем оказались на подъемнике. Девушке на тот момент было 18 лет, она ответила отказом, но продолжила кататься в компании со всеми.

Вечером того же дня она пошла с Полански в ресторан, после чего вернулась с ним в домик, который они снимали компанией, где он якобы и изнасиловал ее.

"Он бил меня, срывал с меня одежду, в какой-то момент я сдалась, тогда он заставил меня поддаться ряду неприятных действий. На тот момент мне едва исполнилось 18 лет", - вспоминает актриса события 44-летней давности.

62-летняя Монье объяснила, что тогда не подала заявление в полицию из страха, что режиссер, который уже имел славу растлителя малолетних, может ее убить, чтобы избежать огласки. Рассказать о случившемся сейчас она решила после новостей о выходе нового фильма Полански.

Однако сам Роман Полански отвергает любые обвинения в изнасиловании Валентин Монье.

"Роман Полански с большой твердостью отвергает это обвинение. Мы работаем над юридическими последствиями этих высказываний", - заявил адвокат режиссера Эрве Темим.

Как сообщали Українські Новини, в 2015 году режиссера Романа Полански допрашивали по делу об изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 1977 году.

В 2017 году суд в США отклонил апелляцию кинорежиссера Романа Полански об урегулировании уголовного дела 40-летней давности о сексуальных отношениях с несовершеннолетней.