В Индии на берегу озера обнаружили тысячи мертвых птиц

В Индии в северо-западном штате Раджахстан местные жители обнаружили тысячи мертвых птиц на берегу соленого озера Самбхар. Об этом передает CNN.

Согласно информации, местные жители нашли около 2 400 трупов птиц, в том числе числе 20 мигрирующих видов, которые слетаются на озеро каждый год. После этого они сразу же сообщили информацию властям.

"Перелетные птицы летят по пути, известному как Центральноазиатский пролет, который охватывает такие регионы, как Сибирь, Монголия, Иран и Афганистан", - рассказал Арун Прасад.

Отмечается, что пока не удалось выяснить, птицы какого именно вида погибли. По словам местных жителей, озеро Самбхар — популярное место для сбора фламинго, аистов, куликов, красноножек, ходулочников с черными крыльями, лысух и уток-широконосок.

По словам Прасада, чиновники собрали несколько погибших птиц и пробы воды и отправили их для изучения в лабораторию патологии в центре штата Мадхья-Прадеш. Результаты ожидают в ближайшее время. Пока причина гибели птиц неизвестна. По мнению Прасада, к массовой гибели птиц могли привести местные погодные условия или загрязнение воды.

Как сообщали Українські Новини, ранее под Николаевом автомобиль влетел в отару овец, и трасса была усеяна трупами животных.

Кроме того, под Киевом задержали мужчину и женщину, которые убивали и мучали животных в своем "приюте".