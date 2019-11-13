Платформа Бойко хочет референдума не только по земле, но и о доверии к Зе-власти

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что сегодня, 13 ноября, действующая власть предала украинский народ. А именно, принятие в 1-м чтении законопроекта №2178-10 о продаже сельскохозяйственной земли является началом операции по передаче украинских черноземов под контроль иностранцев, рейдеров и земельных олигархов.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Этот позорный акт капитуляции был принят вопреки воле подавляющего большинства украинских граждан, с нарушением Регламента работы Верховной Рады и всех законодательных процедур. Власть не захотела прислушаться ни к мнению фермеров, ни к доводам оппозиции, ни к протестам людей. Зе-марионетки в парламенте в очередной раз послушно нажали на кнопки", - сказано в заявлении партии.

Напомним, во время выборов кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский и "Слуги народа" обещали гражданам Украины народовластие, верховенство Конституции и Закона.

Оппозиционеры призвали граждан Украины открыто и активно выступить со своей оценкой Президенту Зеленскому и каждому народному депутату, проголосовавшему за законопроект №2178-10 о продаже сельскохозяйственной земли.

"Мы не будем спокойно наблюдать, как власть разоряет страну, обирает людей и устанавливает антинародный режим. Вместе мы сможем сорвать земельную аферу власти. Теперь мы будем добиваться проведения референдума уже не только по земельному вопросу, но и о доверии к этой власти. Предатели украинского народа должны быть отправлены в отставку", - подытожили в ОПЗЖ.