Ревитализация заброшенных промзон в центре поможет наполнить местные бюджеты, - Вавриш

Украинским девелоперам необходимо перейти от практики застройки новых территорий на окраинах города к стратегии устойчивого развития за счет ревитализации заброшенных промзон в центре. Об этом во время выступления на ежегодной встрече отечественных девелоперов III RеD Forum заявил генеральный директор компании SAGA Development Андрей Вавриш.

"Украина не очень разумно распоряжается собственными ресурсами. Мы должны

переходить от девелопмента новых территорий к расширению и развитию территорий внутри городов. Редевелопмент городских территорий, которые некачественно используются, должен стать для нас повесткой дня", – объяснил девелопер.



Участники рынка должны понимать необходимость переосмысления принципов развития городов и сосредоточиться на девелопменте территорий крупных предприятий, занимающих существенные площади в центральных районах и использующихся частично или не по назначению.



"Промышленные предприятия в центре города могут стать драйвером территориального развития. Акцент на их ревитализации позволит направить ресурсы местных громад и органов самоуправления на развитие инфраструктуры. Это означает увеличение поступлений в местные бюджеты и новые возможности для развития отдельных территорий именно центральной части города", – подчеркнул девелопер.



По словам Андрея Вавриша, стратегия преобразования заброшенных промзон в

соответствии с насущными проблемами города уже давно стала стандартом во всем мире, и девелоперы, которые смогут использовать ее в своих проектах в Украине, получат существенные преимущества для себя и сформируют реальные планы устойчивого развития для городов и громады. Причем привлекать к этому процессу следует разных участников рынка – девелоперов, экологов, общественных деятелей, малый и средний бизнес. Это позволит сформировать общее видение развития города и развивать девелоперские проекты в соответствии с его интересами.