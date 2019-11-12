В Одессе трамвай врезался в столб, а в Бердянске разбросали мертвых голубей

В Ровенской области пассажир выпал из автомобиля и умер

В ночь на 10 ноября в селе Каноничи Ровенской области произошло смертельное ДТП. 40- летний водитель "Фольксвагена" не справился с управлением, снес 30 метров чужого забора, потерял на обочине односельчанина и поехал домой спать, сообщает "Ого". Сотрудники полиции выяснили, что в момент аварии у автомобиля оторвалась задняя боковая дверь и 35-летний пассажир выпал из машины. По словам водителя, он не заметил этого и считал, что его односельчанин остался спать на заднем сидении. Несмотря на принятые реанимационные меры, медикам не удалось спасти жизнь пострадавшему. Виновника аварии правоохранители разыскали дома, в селе Дубовка Ривненской области. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. "Драгер" показал 2,34 промилле.

В Одессе трамвай сошел с рельсов и врезался в столб

В Одесе трамвай по непонятным причинам сошел с рельсов и ударился об опору контактной сети, сообщает "odessa.net.ua". К счастью, никто в происшествии не пострадал. От удара столб покосился, на фото видно, что он держатся на одной арматуре, однако выстоял, сама сеть, обеспечивающая работу трамваев, осталась неповрежденной.

В Днепропетровской области СБУ разоблачила налоговиков, "прикрывавших" табачную фабрику (фото)

СБУ разоблачила налоговиков на содействии уклонению от налогов табачной фабрикой на более чем 1,6 миллиона гривен, сообщает "Днепр час". Оперативники спецслужбы установили, что менеджмент фабрики разработал механизм уклонения от уплаты налогов через изготовление неучтенной продукции. "Прикрывали" сделку должностные лица государственной налоговой службы. Во время обысков по местам производства и хранения "левой" продукции правоохранители изъяли 35 тонн табака и оригиналы первичной финансово-хозяйственной документации.

Фото: СБУ

Пьяная мать заснула на остановке с маленьким ребенком: в Днипре прохожие спасли малыша

На одной из улиц Днипра пьяная женщина заснула прямо на остановке. Все бы ничего, но рядом с ней сидел мальчик 3-4 лет. Благодаря неравнодушным людям ребенок не получил переохлаждение и, что самое главное, не попал в плохие руки, передает "Наше Місто". Люди не смогли проехать мимо. Они забрали малыша, посадили к себе в машину и вызвали полицию. К сожалению, в течение 40 минут патруль не приехал, поэтому им пришлось взять у горе-матери телефон и вызвать к малышу ее родственника – брата. Тот приехал и забрал мальчика. Немного позже полиция все-таки приехала. Женщина за время ожидания полиции с остановки перелезла на обочину и заснула под столбом.

На Николаевщине закрыли три незаконных АЗС

Сотрудники налоговой полиции в Николаевской области совместно с работниками СБУ пресекли деятельность трех незаконных АЗС и изъяли партию горюче-смазочных материалов, сообщают "Новости N". В рамках проведения операций "Акциз-2019" были установлены три авто-заправочные станции, работающие на территории региона без соответствующих разрешительных документов. Из незаконного оборота было изъято и передано на хранение почти 5,8 тыс. литров бензина, более 8,4 тыс. литров дизельного топлива и 16,8 тыс. литров сжиженного газа общей ориентировочной стоимостью почти 600 тыс. гривен, а также оборудования АЗС стоимостью более 1,2 млн гривен.

Фото: novosti-n

В Бердянске возле мэрии разбрасывали… мертвых голубей

Камеры видеонаблюдения исполкома Бердянского горсовета на прошлой неделе зафиксировали странное поведение мужчины, который… разбросал мертвых голубей на проезжей части у входа в здание мэрии. "О данном факте, — добавили в мэрии, — официально сообщено в Бердянской отдел полиции" — для привлечения голуберазбрасывателя к административной ответственности. По уточнению пресс-службы горсовета, обращений от жителей Бердянска в этот день по поводу гибели птиц не поступало, сообщает "Миг".

Фото: МИГ