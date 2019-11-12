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12 ноября 2019, вторник, 20:11 119
Общество 2019-11-12T20:11:15+02:00
Українські Новини
Самым юным выпускником ВУЗа вскоре станет 9-летний гений

Самым юным выпускником ВУЗа вскоре станет 9-летний гений

Вундеркинд, Одареные дети, Умный ребенок
Лоран Симонс. Фото:instagram/laurent_simons
Лоран Симонс. Фото:instagram/laurent_simons

Через несколько месяцев к выпуску из Технического университета Эйндховена готовится юный вундеркинд, по имени Лоран Симонс. Об этом передает российская служба ВВС.

9-летний Лоран Симонс учится на факультете электротехники. В университет он поступил всего год назад.

Шестилетнюю программу средних и старших классов школы вундеркинд освоил всего за 1,5 года и летом прошлого года, когда ему было восемь лет, получил аттестат о среднем образовании.

После летних каникул он начал учебу в университете, программу которого он также освоил намного быстрее всех своих однокурсников.

IQ мальчика равен 145, он обладает фотографической памятью. По словам самого Лорана, его любимый предмет - математика, потому что она включает в себя статистику, геометрию и алгебру.

В будущем, по его словам, он хочет стать кардиохирургом. Еще учась в школе, мальчик прошел курс медицинского факультета Университета Амстердама.

 

 
 
 
 
 
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Morning Exercise...Math And Sports In One...😅#laurentsimons #mathforbreakfast #engineering #sports #fun

Допис, поширений Laurent Simons (@laurent_simons)

Главной мечтой мальчика является найти средства для продления жизни людей.

Мама Лорана Симонса родом из Бельгии, отец - голландец. Мальчик родился в Бельгии, потом семья переехала в Нидерланды.

По словам родителей, они довольно рано поняли, что у них в семье растет вундеркинд. По рассказу отца Лорена, его сын не особо интересовался игрушками в отличие от своих сверстников.

"Если он решит завтра стать плотником, для нас это не будет проблемой. Если это его сделает счастливым", - говорил год назад отец Лорена, когда тот поступил в университет.

Как сообщали Українські Новини, ранее британская школьница превзошла по IQ Эйнштейна и Хокинга.

Также 7-летняя школьница сочинила оперу. 

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