Самым юным выпускником ВУЗа вскоре станет 9-летний гений

Через несколько месяцев к выпуску из Технического университета Эйндховена готовится юный вундеркинд, по имени Лоран Симонс. Об этом передает российская служба ВВС. 9-летний Лоран Симонс учится на факультете электротехники. В университет он поступил всего год назад. Шестилетнюю программу средних и старших классов школы вундеркинд освоил всего за 1,5 года и летом прошлого года, когда ему было восемь лет, получил аттестат о среднем образовании. После летних каникул он начал учебу в университете, программу которого он также освоил намного быстрее всех своих однокурсников. IQ мальчика равен 145, он обладает фотографической памятью. По словам самого Лорана, его любимый предмет - математика, потому что она включает в себя статистику, геометрию и алгебру. В будущем, по его словам, он хочет стать кардиохирургом. Еще учась в школе, мальчик прошел курс медицинского факультета Университета Амстердама. Переглянути цей допис в Instagram Morning Exercise...Math And Sports In One...😅#laurentsimons #mathforbreakfast #engineering #sports #fun Допис, поширений Laurent Simons (@laurent_simons) 17 Сер 2019 р. о 6:30 PDT Главной мечтой мальчика является найти средства для продления жизни людей. Мама Лорана Симонса родом из Бельгии, отец - голландец. Мальчик родился в Бельгии, потом семья переехала в Нидерланды. По словам родителей, они довольно рано поняли, что у них в семье растет вундеркинд. По рассказу отца Лорена, его сын не особо интересовался игрушками в отличие от своих сверстников. "Если он решит завтра стать плотником, для нас это не будет проблемой. Если это его сделает счастливым", - говорил год назад отец Лорена, когда тот поступил в университет. Как сообщали Українські Новини, ранее британская школьница превзошла по IQ Эйнштейна и Хокинга. Также 7-летняя школьница сочинила оперу.