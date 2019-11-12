Борьба со старостью: возможно ли создать эликсир молодости, - исследование

Испокон веков ученые и философы разных эпох преследовали одну из главных целей: попытку создать эликсир жизни. Этот вопрос остается актуальным и до наших дней, и только сейчас из вопроса превращается в практику, дающую плоды. О борьбе со старостью и возможностью создать "эликсир молодости" рассказали в российской службе ВВС.

В частности, с начала XIX века средняя продолжительность жизни уже увеличилась в два с лишним раза и продолжает расти. Большинство ученых сошлись на мнении, что дети, родившиеся после 2000 года, имеют все шансы прожить по 100 лет и даже больше - ведь медицина не стоит на месте, предлагая все новые способы борьбы со старостью.

Таблетки от старости

Ученым известно немало биологически активных веществ, способных эффективно мобилизовать работу организма - вызвать прилив физических сил или улучшить работу мозга. Именно так работает любой допинг.

Проблема в том, что все подобные препараты имеют неизбежные побочные эффекты, и при продолжительном приеме от них больше вреда, чем пользы.

Десятки ученых по всему миру в наши дни пытаются подобрать комбинацию из нескольких лекарств - так, чтобы вместе они продлевали пациенту жизнь, одновременно нейтрализуя побочные эффекты друг друга. И хотя создать универсальную "таблетку от старости" пока не удалось никому, результаты некоторых экспериментов впечатляют.

Самый удивительный эффект был описан в журнале Nature: у девяти добровольцев в Калифорнии, которые в течение года принимали гормон роста и два препарата от диабета, процесс старения не просто остановился, а пошел вспять.

За год эксперимента биологический возраст его участников, определяемый специальными маркерами ДНК, снизился в среднем на 2,5 года.

Очень похожий по сути эксперимент провела недавно группа биологов из Британии и Германии. Подопытным (для начала испытания провели на мухах-дрозофилах) давали лекарственный коктейль из трех биологически активных веществ - иммунодепрессанта рапамицина, инсулиноподобного фактора роста и препаратов лития.

Подобрав их оптимальное соотношение, ученым удалось нейтрализовать побочные эффекты всех трех лекарств - и увеличить продолжительность жизни подопытных почти в полтора раза.

Параллельно идет работа еще над одним способом лекарственного омоложения - за счет очищения организма от старых клеток.

Группа американских ученых работает над созданием нового класса медикаментов - сенолитиков, способных прицельно уничтожать старые клетки. Первые испытания успешно провели на 14 добровольцах, которым параллельно давали лекарство от лейкемии и природную биологически активную добавку кверцетин.

Сейчас комбинация этих двух препаратов проходит более масштабные клинические испытания, но уже разработаны и другие варианты сенолитиков.

Наперегонки с природой

Одна из главных причин старческого упадка сил заключается в том, что сосуды постепенно теряют способность эффективно снабжать мышечные клетки кислородом и питательными веществами. По той же причине попутно с дегенерацией мышц повышается и хрупкость костей, развивается остеопороз.

Однако австралийские ученые выяснили, что инъекции фермента NMN стимулируют рост сосудов и успешно восстанавливают мышечную и костную ткань - во всяком случае, у пожилых мышей, выносливость которых удалось восстановить на 80%.

Ранее Українські Новини рассказали о том, что ученые создали эликсир молодости для мышей из человеческой крови. Также ученые приблизились к разгадке причины старения человека.