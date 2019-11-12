Жителей Киева удивил необычный феномен в виде цветущей сакуры, которая распустилась на бульваре Верховной Рады.

Об этом сообщает коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений на странице на Facebook.

Горожане могут полюбоваться и сфотографировать японскую вишню перед началом зимы. Но расцвела она не из-за аномалии. Причина заключается в специальном сорте деревьев - они цветут весной и осенью.

Всего на бульваре высажено 210 деревьев сакуры пяти видов. Именно один из них и решил "проснуться" в середине ноября.

"На бульваре Верховной Рады сейчас цветут сакуры особого сорта. Они цветут дважды в год - весной и осенью. Вообще длина бульвара составляет 1,8 километра. Там произрастает пять видов сакуры. Один из них - этот необычный сорт, который цветет осенью", - сообщил директор КП по СЗН Днепровского района.

Сакура. Фото: Facebook/ КП по УЗН Дніпровського району

Как сообщали Українські Новини, в Мукачево за несколько недель до зимы зацвела сакура, поразив жителей красотой. Напомним, в сети появились фотографии Ужгородсмкого замка, который утонул в цветах вишни.