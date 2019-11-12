Газ дорожает. Рейтинг Зеленского падает

Если вы собираетесь на осенние каникулы или на новый год в Египет, посмотрите, как украинский самолет с нашими гражданами загорелся в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Хотя все обошлось, но отпуск был изначально подпорчен.



"Нефтегаз" увеличивает цены на газ для населения и котелен на 15%. Новая цена начнет действовать задним числом, то есть, уже с ноября. В скором времени подтянется и стоимость отопления. Зачем "Нефтегазу" повышение – непонятно. Он выкидывает гигантские суммы на сомнительные проекты. Вот недавно закупил облачные технологии на $1 млн. С такими расходами никакое повышение тарифов не прокормит "Нефтегаз". С 1 января прекращается транзит российского газа, что означает минус 3 млрд долл. доходов "Нефтегаза". Словом, "каких тебе еще реформ не хватает?!".



Зеленский хочет провести референдум по рынку земли. Посмотрите его видеообращение, где он рассказывает о разных моделях работы рынка. Когда будет этот референдум – непонятно. А вот закон о рынке Рада проголосует уже в нынешнюю среду. В последнем законопроекте украинскую пашню могут разрешить покупать и продавать как гражданам Украины, так и юридическим лицам. А юрлиц с крупным банком земли спокойно смогут купить иностранные компании. То есть, фактически рынок земли не будет содержать ограничений по паспорту.



Рейтинг Зеленского продолжает падать. Но все равно остается на "запредельной" для других политиков высоте. Нынешнему президенту доверяют 68%.



Крупнейший металлургический холдинг Украины – "Метинвест" Ахметова – возобновил импорт угля из России. Русский уголь пойдет на крупнейший коксохим в Европе – Авдеевский. Еще не так давно приближенный к Ахметову политик Олег Ляшко сильно возмущался, что Украина начала импорт из России электричества. Это снизило цену на внутреннем рынке электроэнергии и ударило по доходам другой компании Ахметова - ДТЭК. Интересно, почем не слышно возмущение Ляшко из-за возобновления импорта российского угля?



Стало известно, кто вчера вечером избил в Киеве до полусмерти ветерана АТО и его жену. Оказывается, это семейный конфликт. Сын пришел в гости к маме. Поругался. Пытался избить. Отчим – ветеран АТО заступился. Сын позвал дружков и уложил всех битами. Теперь им светит 10 лет.



До конца недели будет тепло и облачно.



Kiss peace love

Денис Иванеско