Нардеп "Слуги народа" хочет, чтобы Рада расследовала расходы ФФУ на строительство мини-полей

Депутат Верховной Рады Украины, председатель подкомитета в профильном спортивном комитете парламента Георгий Мазурашу (фракция "Слуга народа") хотел создать временную следственную комиссию (ВСК) по вопросу использования бюджетных средств Федерацией футбола Украины / Украинской ассоциацией футбола (ФФУ/УАФ) в ходе строительства футбольных мини-полей.

Об этом говорится в материале "Кто боится ВСК?" на веб-сайте "Подробности".

По неофициальной информации, данная инициатива встревожила президента ФФУ Андрея Павелко, задействовавшего рычаги влияния, чтобы не допустить парламентского расследования "футбольных" махинаций, о которых неоднократно сообщала пресса, общественные организации и источники в правоохранительных органах.

В итоге Мазурашу свою инициативу отозвал, пояснив тем, что ФФУ/УАФ напрямую не получали бюджетные средств, в том числе на строительство футбольных мини-полей. Возможно, нардеп Мазурашу не разобрался в тонкостях аферы Павелко, которому и не нужно направлять бюджетные деньги непосредственно в ФФУ/УАФ. Достаточно, чтобы госсредства пошли в ее дочернюю компанию "ФФУ Продакшн", а вывести прибыль из нее – дело техники.

Поэтому интерес СМИ, Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и других правоохранительных органов, а теперь уже и парламента к "футбольным" махинациям понятен и уместен. Тем более и Президент Украины Владимир Зеленский, и его партия "Слуна народа" всячески подчеркивают, что борьба с коррупцией является одним из их главных приоритетов.

В Раде не собираются отказываться от идеи объективного расследования злоупотреблений Павелко служебным положением во время совмещения должностей председателя бюджетного комитета и президента ФФУ/УАФ. Сбор подписей за создание ВСК по этому вопросу был возобновлен по инициативе 2 других народных депутатов от фракции "Слуга народа" – Василия Мокана и Анатолия Костюха.