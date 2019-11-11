подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
11 ноября 2019, понедельник, 19:14 67
Общество 2019-11-11T19:14:40+02:00
Українські Новини
В следующем году "Медиа Группа Украина" запустит телеканал "Футбол 3"

В следующем году "Медиа Группа Украина" запустит телеканал "Футбол 3"

Футбол, Телеканалы, Медиа Группа Украина

"Медиа Группа Украина" запустит телеканал "Футбол 3" в феврале 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканалов "Футбол", передают Українськi Новини.

"В феврале 2020 года украинские любители футбола получат дополнительные возможности смотреть матчи любимых команд. "Медиа Группа Украина" запускает еще один футбольный телеканал, который получит название "Футбол 3", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время программная политика телеканала находится в разработке.

Презентовать концепцию полного семейства каналов группа планирует примерно через один месяц, и при расширении линейки футбольного продукта контент распределится на три канала.

Как сообщали Українськi Новини, "Медиа Группа Украина" - медиахолдинг, который объединяет национальный телеканал "Украина", каналы "НЛО TV", "Индиго TV", тематические каналы "Футбол 1" / "Футбол 2", "Региональную медиа Группу"(каналы "Донбасс", "34 канал", "Сигма"), компанию "Диджитал Скринз" (OLL.TV, Xtra TV, Ukraine.TV), продакшн-компанию "Теле Про" и холдинг "Сегодня Мультимедиа".

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Больше новостей о: Футбол Телеканалы Медиа Группа Украина

Архив
Новости
В Камбодже набирает обороты жестокая торговля собачьим мясом 19:30
Рада перенесла рассмотрение законопроекта о запуске рынка земли 19:21
В следующем году "Медиа Группа Украина" запустит телеканал "Футбол 3" 19:14
Сегодня "Слуга народа" обсудит отставку Яременко и запуск рынка земли 19:06
Жену прокурора ГПУ, подозреваемую в вымогательстве $30 тыс. взятки, отпустили под личное обязательство 18:50
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
СМИ поймали на первой лжи харьковского губернатора 11:45
Зеленский с трубой. Скриншот :Instagram/zelenskiy_fans
Видео дня: Зеленский показал, как усиленно тренируется с трубой в спортзале 22:55
В Украину пытались завезти зараженные турецкие помидоры 17:33
Четырех украинских военных было ранено из-за обстрелов в зоне ООС 19:23
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить с Россией 11:54
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
Большинство жителей оккупированных территорий считают войну на Донбассе внутренним конфликтом Украины 21:56
В Украину пытались завезти зараженные турецкие помидоры 17:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok