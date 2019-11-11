В следующем году "Медиа Группа Украина" запустит телеканал "Футбол 3"

"Медиа Группа Украина" запустит телеканал "Футбол 3" в феврале 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканалов "Футбол", передают Українськi Новини.

"В феврале 2020 года украинские любители футбола получат дополнительные возможности смотреть матчи любимых команд. "Медиа Группа Украина" запускает еще один футбольный телеканал, который получит название "Футбол 3", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время программная политика телеканала находится в разработке.

Презентовать концепцию полного семейства каналов группа планирует примерно через один месяц, и при расширении линейки футбольного продукта контент распределится на три канала.

Как сообщали Українськi Новини, "Медиа Группа Украина" - медиахолдинг, который объединяет национальный телеканал "Украина", каналы "НЛО TV", "Индиго TV", тематические каналы "Футбол 1" / "Футбол 2", "Региональную медиа Группу"(каналы "Донбасс", "34 канал", "Сигма"), компанию "Диджитал Скринз" (OLL.TV, Xtra TV, Ukraine.TV), продакшн-компанию "Теле Про" и холдинг "Сегодня Мультимедиа".

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.