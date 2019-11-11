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  • Светлана Крюкова: Пусть реформаторы припаркуют самокаты возле метро и поедут на работу как нормальные люди
11 ноября 2019, понедельник, 11:55 502 Мнение
Общество 2019-11-11T21:41:20+02:00
Українські Новини
Светлана Крюкова: Пусть реформаторы припаркуют самокаты возле метро и поедут на работу как нормальные люди

Светлана Крюкова: Пусть реформаторы припаркуют самокаты возле метро и поедут на работу как нормальные люди

Верховная Рада, Метро, электронный билет, Дмитрий Дубилет, Светлана Крюкова
Светлана Крюкова. Фото: Facebook/Светлана Крюкова
Светлана Крюкова. Фото: Facebook/Светлана Крюкова

Первый заместитель главного редактора в "Страна. ua" Светлана Крюкова поделилась мнением о предложении Дубилета создать отдельную правительственную связь на смартфонах и решила рассказать о том, как на самом деле рабоатет диджитализация в транспорте.

Пару советов Дубилету, который заявил об отмене спецсвязи для чиновников. Во-первых, отличная инициатива для Джокера. Ему спецсвязь недоступна. И чем больше провластные элиты уходят в мессенджеры и приложения тем лучше, как для пранкера, так кстати и для сотрудников спецслужб иностранных государств.

Но есть куда более практичные вещи. К примеру, система E-ticket, которую я имела удовольствие изучить, проехавшись утром в метро.

Чтобы пройти по жетону, нужно 3 секунды. Чтобы пройти по карточке - 10 секунд. В час-пик это к километровые очереди.

Киевские власти год назад купили эту модную систему за большие деньги, но так и не установили. В итоге не так давно приняли решение перенести установку ещё через полгода.

Две причины. Криворукость. И жадность на коррупции. Это когда пизд...шь, но так криворуко, так что всем все видно.

Очень советую демократичным реформаторам припарковать свои самокаты у станций метрополитена и проехаться на работу как нормальные люди. Окунуться, так сказать, в диджитализацию. Вместе с охраной.

Больше новостей о: Верховная Рада Метро электронный билет Дмитрий Дубилет Светлана Крюкова

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