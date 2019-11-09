подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
09 ноября 2019, суббота, 18:19 5
СМИ 2019-11-09T18:20:46+02:00
Українські Новини
Наташа Влащенко: пытаться ограничить СМИ - более, чем наивно

Наташа Влащенко: пытаться ограничить СМИ - более, чем наивно

Наташа Влащенко. Фото: facebook.com/natasha.vlaschenko
Наташа Влащенко. Фото: facebook.com/natasha.vlaschenko

Журналист Наташа Влащенко считает, что в современном мире технологий попытки власти ограничить работу СМИ и интернет будут безуспешными.

В современном мире новых коммуникаций пытаться ограничить СМИ - более, чем наивно

Пример Китая доказывает, что даже попытки ограничить интернет - бесполезны

====

В мире новых медиа есть два регулятора, которых вполне достаточно:

— суд

— аудитория и рынок

Все остальное - блеф, и раскачивание аудитории в сторону "запрещенки"

=======

Я всегда говорила: хотите отвратить зрителя от российских каналов- делайте качественное украинское тв

Нужно увести аудиторию от рос сериалов- снимайте много украинских - только лучше качеством

В качестве созидателей используйте профессионалов, а не преданных дебилов. (тем более, что их преданность- тоже под вопросом))))

Одним словом, в конкурентной борьбе победит тот, кто перманентно снимает Джокер, а не тот, кто придумывает новые ограничения
Архив
Новости
ДТП с маршруткой в Одесской области. Фото: Нацполиция
В Одесской области грузовик врезался в маршрутку с пассажирами: есть пострадавшие 18:27
Разговоры о реприватизации убьют интерес крупных иностранных инвесторов к Украине, - Фесенко 18:09
Менее 8% жителей "ДНР" и "ЛНР" получили российский паспорт 17:49
Полиция ищет подозреваемого в уголовном преступлении, сбежавшего при конвоировании 17:34
Только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде 17:12
больше новостей
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Трамп хотел услышать от Зеленского всего три слова, - дипломат 10:14
Захват
"Прямой" инсценировал "захват" студии телеканала силовиками в прямом эфире 09:21
Доллар по 24 отменяется: финансист спрогнозировал курс гривны 05:50
Телевизор под запретом: в 2020 году в Украине подвергнется кодировке спутниковый сигнал 15:25 Пресс-релиз
больше новостей
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины против России о финансировании терроризма 17:39
Должников за коммуналку не будут выпускать за границу и введут арест имущества 07:00
Зарплата Гончарука "перевалила" за 60 тысяч гривен из-за его интенсивного труда 06:50 Документ
Только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде 17:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok