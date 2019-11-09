Наташа Влащенко: пытаться ограничить СМИ - более, чем наивно

Журналист Наташа Влащенко считает, что в современном мире технологий попытки власти ограничить работу СМИ и интернет будут безуспешными.

В современном мире новых коммуникаций пытаться ограничить СМИ - более, чем наивно

Пример Китая доказывает, что даже попытки ограничить интернет - бесполезны

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В мире новых медиа есть два регулятора, которых вполне достаточно:

— суд

— аудитория и рынок

Все остальное - блеф, и раскачивание аудитории в сторону "запрещенки"

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Я всегда говорила: хотите отвратить зрителя от российских каналов- делайте качественное украинское тв

Нужно увести аудиторию от рос сериалов- снимайте много украинских - только лучше качеством

В качестве созидателей используйте профессионалов, а не преданных дебилов. (тем более, что их преданность- тоже под вопросом))))

Одним словом, в конкурентной борьбе победит тот, кто перманентно снимает Джокер, а не тот, кто придумывает новые ограничения