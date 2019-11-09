Наташа Влащенко: пытаться ограничить СМИ - более, чем наивно

Журналист Наташа Влащенко считает, что в современном мире технологий попытки власти ограничить работу СМИ и интернет будут безуспешными. В современном мире новых коммуникаций пытаться ограничить СМИ - более, чем наивно Пример Китая доказывает, что даже попытки ограничить интернет - бесполезны ==== В мире новых медиа есть два регулятора, которых вполне достаточно: — суд — аудитория и рынок Все остальное - блеф, и раскачивание аудитории в сторону "запрещенки" ======= Я всегда говорила: хотите отвратить зрителя от российских каналов- делайте качественное украинское тв Нужно увести аудиторию от рос сериалов- снимайте много украинских - только лучше качеством В качестве созидателей используйте профессионалов, а не преданных дебилов. (тем более, что их преданность- тоже под вопросом)))) Одним словом, в конкурентной борьбе победит тот, кто перманентно снимает Джокер, а не тот, кто придумывает новые ограничения