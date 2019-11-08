В Японии женщинам запретили носить очки на работе, так как это мешает общению с клиентами

В Японии, среди пользователей социальных сетей появился спор и протест негласному запрету со стороны руководства носить очки женщинам. Об этом передает ВВС.

Десятки женщин, которые работают в разных сферах, заявили о запрете со стороны руководства компаний надевать очки на рабочем месте из-за "холодного образа женщины в очках", который якобы мешает общению с клиентами.

С подобными ограничениями сталкивались представительницы разных сфер деятельности. Отмечается, что запрет коснулся только женщин, мужчины о подобных ограничениях ни разу не заявляли. Считается, что очки оставляют впечатление о сотруднице, как о холодной личности за стеклянным барьером.

Японки утверждают, что начальниками руководят старые японские принципы о роли женщин, что заставляет их принуждать девушек выглядеть определенным образом, так как это якобы может повлиять на доходы компании.

В связи с протестом, хэштег "glasses are forbidden" (очки запрещены) набрал популярность в местных соцсетях под ироничными мемами и статьями об устарелости взглядов японский руководителей компаний.

"Причины, по которым женщины не должны носить очки... на самом деле не имеют смысла. Все дело в гендере. Это довольно дискриминационно. Дело не в том, как женщины выполняют свою работу. Компания... ценит женскую внешность как женскую, а это противоположно тому, кто носит очки", — прокомментировала ситуацию профессор социологии в Киотском университете иностранных исследований Кумико Немото.

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