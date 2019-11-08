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  • Примите участие в собственных похоронах: в Южной Корее открыли центр, который учит ценить жизнь
08 ноября 2019, пятница, 17:06 8
Lifestyle 2019-11-08T17:07:00+02:00
Українські Новини
Примите участие в собственных похоронах: в Южной Корее открыли центр, который учит ценить жизнь

Примите участие в собственных похоронах: в Южной Корее открыли центр, который учит ценить жизнь

Южная Корея, Похороны, Депрессия, Психология, Hyowon

В Сеуле в Южной Корее, жители практикуют необычную услугу, которая рассчитана на тех, у кого депрессия или антипатия к жизни. Клиентам предлагается пережить собственную смерть и принять участие в собственных похоронах. Об этом рассказали в российской службе ВВС.

Южнокорейский центр Hyowon открылся в 2012 году. С момента открытия более 25 тыс. людей приняли участие в таком опыте. Первооткрыватели центра обосновывают идею его создания высоким процентом самоубийства в Южной Корее.

Как проходит процедура

В офисе в Сеуле участников сначала фотографируют, а затем одевают в белые балахоны.

Они пишут прощальные письма и завещания свои семьям. Постепенно, реакция и настроение людей меняется. Тихие всхлипы превращаются в громкие рыдания, которые едва ли можно скрыть за носовым платком.

А затем наступает кульминация всего действия: клерки поднимаются, встают рядом с гробом - и ложатся в него. Каждый держит в руках собственную фотографию в траурной рамке. Люди "умирают" и проводят в гробу около 10 минут, которые в дальнейшем, кардинально меняют ценности и отношение к жизни.

 

"Людям нравится думать, что у них есть вечность для общения со своими близкими. Многие откладывают на последний момент возможность примириться со своими родственниками. Но у нас нет этой вечности. Поэтому я думаю, что этот опыт так важен", - рассказал журналистам глава центра Чон Ен Мун.

"Как только вы осознаете и "переживаете" смерть, вы откроете новый подход к жизни", - поделилась одна из участниц Чо Джей Хи.

Трудно понять, как сами работники офисов оценивают эту практику: Южная Корея является патерналистским обществом (система отношений, при которой власти обеспечивают потребности граждан, а граждане в обмен на это позволяют диктовать властям модели их поведения), и вряд ли сотрудники станут критиковать действия компании-работодателя, однако, судя по отзывам, репетиции собственных похорон действительно работают.

Как сообщали Українські Новини, ранее ученые обнаружили, что депрессия повышает риск смертности в молодом возрасте.

Также психологи показали, как определить раннюю стадию депрессии по фото в Instagram.

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