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08 ноября 2019, пятница, 16:54 578
Финансы 2019-11-08T17:03:23+02:00
Українські Новини
ГНС увеличивает поступления в бюджет благодаря борьбе со "схемам" и минимизаторами, – Верланов

ГНС увеличивает поступления в бюджет благодаря борьбе со "схемам" и минимизаторами, – Верланов

Налоги, Сергей Верланов, ГНС Украины
Сергей Верланов. Фото: пресс-служба
Сергей Верланов. Фото: пресс-служба

Увеличение поступлений в бюджет происходит не за счет оказания давления на бизнес, а благодаря эффективному внедрению новых подходов к администрированию налогов, которые исповедует команда Государственной налоговой службы (ГНС) Украины.

Об этом в эфире одного из телевизионных каналов заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

Так, в январе-октябре в общий фонд государственного бюджета плательщиками перечислено 489,9 млрд гривен налогов и платежей, что на 69,4 млрд гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Те меры, которые мы проводим для детенизации экономики, в частности отслеживания цепей поставок, борьба с конвертационными центрами, минимизаторами, "серым" сектором экономики, дают кумулятивный эффект. Мы не только выполняем и перевыполняем план по налогу на прибыль, но также и по важным государствообразующими налогами - с доходов физических лиц и на добавленную стоимость", - рассказал Верланов.

"Эта экосистема, которая есть, она делает бизнес и нашу налоговую базу здоровой, соответственно - шире, больше. Мы не за счет давления, не за счет переплат, а за счет расширения базы, собственно, и перевыполняем задачу по наполнению бюджета", - отметил глава налоговой.

Также, по словам Верланов, новая налоговая служба не допускает блокировки накладных предприятий реального сектора экономики.

"Мы очень тщательно работаем по критериям и строго относимся к нарушениям в этом вопросе, прилагаем максимум усилий для того, чтобы реальный бизнес чувствовал себя лучше, свободнее и был более конкурентным", - подчеркнул Верланов.

Кроме этого, Верланов рассказал о радикальной реформе налоговых проверок, которая продолжается. По его словам, это - "боль предпринимателей", синоним всего плохого, что происходит в налоговой.

"Наша цель - не плодить, а радикально уменьшить количество аудитов, которые ни к чему не приводят, по которым уже существуют решения судов...", - заявил он.

Также Сергей Верланов отметил, что в контексте активного реформирования налоговой переход ГНС к единому юридическому лицу числится одним из главных приоритетов.

"Переход к единому юридическому лицу по всей Украине позволит нам оптимизировать и функции, и управленческую сеть. Возможно, мы сместим смысловые акценты и высвободим людей из функций, которые дублируются в те функции, которые нам надо улучшать, например, в сервисное обслуживание и call-центр" , - отметил глава налоговой.

Напомним, в ГНС заверили, что новейшие программные РРО и их обслуживание для предпринимателей будут бесплатными.

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